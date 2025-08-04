Студент из Чувашии Алексей Герасимов, сбежавший на Украину в 2024 году и вступивший в ряды Вооружённых сил Украины, признался, что стал для украинской армии всего лишь «расходным материалом». Его рассказ о службе опубликовал портал Life.ru.

По словам молодого человека, реальность на украинской стороне фронта оказалась далека от его первоначальных представлений. Сначала Герасимова определили в «Русский добровольческий корпус» (запрещен в РФ за терроризм и экстремизм), где его обучали изготовлению самодельных взрывных устройств. Позднее он был переведён в «Сибирский батальон» (запрещен в РФ за терроризм и экстремизм) — подразделение, которое, по его словам, используют для самых опасных задач. Там, как утверждает Герасимов, россиян, вступивших в ВСУ, фактически «отправляют на убой».

Он рассказал, что не желал участвовать в «мясных штурмах» и отказался подписывать контракт, из-за чего у него возник конфликт с командованием. После этого его поместили в миграционный лагерь для нелегалов на территории Украины. Позже его вернули в Россию в рамках обмена военнопленными.

Герасимов отметил, что не ожидал таких условий службы и признаёт, что оказался не готов к реальному конфликту. По его словам, в батальоне царила строгая дисциплина, досуга почти не было, и вся жизнь ограничивалась тренировками. Он также признал свою поддержку украинской стороны и заявил, что выступал за независимость Чувашии.

На родине против Герасимова возбуждено уголовное дело по обвинению в государственной измене и сепаратизме. В настоящий момент он находится в следственном изоляторе. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы по статье о терроризме.