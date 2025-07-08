Огненные знаки: пламя, которое боится затухания

Овен панически боится стать “середнячком”. Потеря лидерских позиций, отсутствие адреналина и вызовов — для них хуже физической боли. Рутина убивает их боевой дух.

Лев теряет почву под ногами при мысли о публичном провале. Осмеяние, критика или игнорирование их “королевской” персоны — глубокая психологическая травма. Им жизненно важно чувствовать восхищение.

Стрелец задыхается в клетке ограничений. Их кошмар — потеря свободы, будь то скучная работа, надоевшие отношения или