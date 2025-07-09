Астрологи уверены: звезды влияют не только на характер, но и на наши увлечения! Хотите узнать, какие хобби идеально подходят вашему знаку зодиака? Погружаемся в мир космических предпочтений.

Огненная стихия: Овен, Лев, Стрелец

Этим знакам нужен драйв! Им чужды спокойные занятия. Овны обожают:

Экстремальные виды спорта (скалолазание, мотогонки)

Боевые искусства

Спонтанные путешествия с рюкзаком

Львы выбирают хобби, где можно блистать: театральные студии, танцы, фотомоделинг. А Стрельцы – прирожденные исследователи: этнографические туры, изучение философии, верховая езда.

Земная стихия: Телец, Дева, Козерог

Здесь царят практичность и чувственность. Тельцы – гурманы и эстеты:

“Выращивание роз, кулинарные мастер-классы, коллекционирование элитных вин – их способ медитации”

Девы реализуют перфекционизм через рукоделие (вышивка, мыловарение), систематизацию (ботанические гербарии). Козероги строят и создают: столярное дело, ландшафтный дизайн, инвестиции.

Воздушная стихия: Близнецы, Весы, Водолей

Их конек – коммуникация и интеллект. Близнецы хватаются за всё: