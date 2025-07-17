Президент России Владимир Путин вновь высказался по тайваньскому вопросу, заявив, что считает его исключительно внутренним делом Китая. По его словам, объединение возможно без применения силы — благодаря экономической мощи материковой части страны. Он отметил, что рост китайской экономики и её глобальное влияние сами по себе являются инструментами сближения. Пишет RZNonline.ru.

Несмотря на мирный посыл, на Тайване заявление вызвало резонанс. Издание Liberty Times подало высказывание Путина как угрозу, разместив заголовки в духе «Российские войска собираются взорвать Тайваньский пролив». Это вызвало тревогу у части населения острова, хотя в действительности речи о силовом вмешательстве не шло. Подобная реакция, по мнению ряда наблюдателей, говорит о неуверенности сторонников независимости и страхе перед утратой внешней поддержки.

Путин напомнил о стратегическом партнёрстве России и Китая. На фоне западных санкций Москва всё активнее сотрудничает с Пекином, в том числе в сфере политики и безопасности. Поддержка позиции Китая по Тайваню — логичный шаг в укреплении доверия между двумя странами и демонстрация единства перед США.

Власти Тайваня опасаются, что сближение России и Китая, пусть и в мирном русле, может изменить баланс сил в регионе. Однако Москва, занятая конфликтом на Украине, не готова к открытию второго фронта и ограничивается дипломатической поддержкой Пекина.

Путин подчеркнул, что экономическое доминирование Китая делает применение силы излишним. Китай уже обгоняет США по паритету покупательной способности и имеет развитую сеть торговых партнёров. Это делает отделение Тайваня невыгодным и всё менее реальным.

Между тем США продолжают заявлять о защите Тайваня, но на фоне внутренних экономических проблем их обещания звучат всё менее убедительно. Судьба острова всё больше зависит от решений Вашингтона, где Тайвань остаётся инструментом в противостоянии с Китаем. На этом фоне призыв Путина к мирному объединению выглядит как альтернатива курсy на конфронтацию.