Соперничество между Китаем и США в сфере военных технологий приобретает всё более выраженный стратегический характер, особенно на фоне противостояния в области систем дальнего радиолокационного обнаружения. Как сообщает издание Sohu, которое цитирует RZNonline.ru, США оказались в уязвимом положении после отмены программы E-7 Wedgetail, запуск которой планировался на 2027 год. Это решение вызвало резкую реакцию внутри американского военного командования — сразу 13 генералов направили в Конгресс коллективное письмо с осуждением, назвав отказ от проекта серьёзной угрозой национальной безопасности.

Отказ от E-7, по мнению генералитета, может привести к ослаблению системы воздушного командования и раннего предупреждения, особенно в условиях обострения обстановки в районе Южно-Китайского моря и вокруг Тайваня. При этом Китай, напротив, демонстрирует быстрый технологический прогресс. Согласно источнику, программа KJ-3000 вышла на новую стадию. Речь идёт о самолёте радиолокационного наблюдения, построенном на платформе Y-20, способном фиксировать воздушные цели на дистанции более 360 километров, что превосходит показатели американского E-3 Sentry с его пределом в 300 километров.

Одним из главных преимуществ KJ-3000 является способность эффективно обнаруживать малозаметные цели, включая такие самолёты, как F-22 и F-35. Использование крупной платформы позволило значительно расширить радиолокационные возможности и обеспечить обработку больших массивов данных, необходимых для координации воздушных операций. Фактически, KJ-3000 становится элементом новой архитектуры командования — тем самым «воздушным мозгом», который отвечает за контроль и оперативное реагирование в зоне потенциального конфликта.

Контраст между двумя странами усиливается. На фоне продвижения китайского проекта, возможные альтернативы в распоряжении Пентагона — корабельные системы E-2D и спутниковые технологии — выглядят всё менее надёжными. E-2D ограничен по дальности и масштабам применения, а спутники сталкиваются с проблемами задержек при передаче данных и ограниченной вычислительной мощностью.

Если США продолжат игнорировать нарастающее отставание и откажутся от модернизации ключевых элементов воздушного командования, они рискуют оказаться в ситуации, когда технологическое окно будет стремительно сокращаться. Источник подчёркивает, что возможное формирование «временного вакуума» в зоне ДРЛО — особенно на фоне конфликта с Китаем — может обернуться стратегическим поражением.

Исторически системы дальнего радиолокационного обнаружения составляли фундамент воздушного превосходства США. Однако краткосрочные бюджетные решения и недальновидное планирование размывают это преимущество. Разработка KJ-3000 становится не просто демонстрацией технологического роста Китая, но и сигналом о возможной смене глобального баланса сил.