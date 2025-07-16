Думаю, многие родители ежегодно задаются вопросом, куда съездить летом с ребенком. Я сама мама замечательного семилетнего мальчика, который уже в сентябре пойдет в школу в первый класс. Конечно мне хотелось порадовать сына перед таким важным событием и заодно показать ему красоты нашей природы. Этим летом мы отдыхали в СОК Золотой Колос, в поселке Новомихайловский в Краснодарском крае. Это место я выбрала не случайно: уже бывала здесь раньше и это идеальный вариант, чтобы показать ребёнку Чёрное море, леса и горы. О наших с Мишей приключениях в Золотом Колосе читайте далее в моем отзыве.

Почему я выбрала СОК Золотой Колос

Новомихайловский всегда казался мне особенным: теплый климат, чистое море и леса, которые манят своей тишиной и древним величием. Живём мы в небольшом городке, далеко от областного центра, и для Миши, который с детства обожает лес, это оказалось идеальное место.

СОК Золотой Колос я выбрала в первую очередь за уют и бюджетность — поездка обошлась нам примерно в 30 тысяч за две недели с питанием. А ещё в этом санатории когда-то отдыхала моя мама — именно ее рассказы и старые фотографии вдохновили меня на поездку. Как оказалось с тех пор Золотой Колос изменился мало, но в данном случае это скорее плюс. Тот же фонтан, те же здания, окруженные соснами… Приехав сюда, я как будто побывала в машине времени, и это определенно добавило поездке особой теплоты.

Пляж Золотого Колоса и морские приключения с сыном

Теплые воспоминания — это конечно хорошо, но и о практичности забывать не стоит. Важным критерием при выборе места отдыха для нас была близость к пляжу. СОК Золотой Колос имеет свой облагороженный пляж всего в десяти минутах ходьбы. Отдельно отмечу, что эта территория охраняется.

Одним из самых ярких впечатлений для нас с Мишей стала экскурсия на катере. О том, что тут проводят много разных экскурсий, мы узнали от сотрудников Золотого Колоса — спасибо им большое. Вообще здесь работают очень милые и душевные люди, у меня даже не было ощущения, что мы туристы. Миша выбрал трехчасовой маршрут вдоль побережья Новомихайловского — это было незабываемо! Гид остановился в тихой бухте, и мы смогли вдоволь накупаться. Мне очень понравилось любоваться видами скал и лесов с воды — местные пейзажи сами по себе как картины, захватывают дух.

Окрестности Золотого Колоса и природа Новомихайловского

Поселок Новомихайловский — это не только море, но и бескрайние хвойные леса, которыми как раз и окружен СОК Золотой Колос. Мы живем в городке, где такие большие реликтовые леса редкость, и для нас эти высокие деревья, аромат хвои и пение птиц ощущались как будто из русской сказки. Они кстати здорово влияют на воздух — здесь даже дышится по-другому! Так что это еще и очень полезно для здоровья.

Мы много гуляли по тропинкам вокруг санатория, доходили до реки Нечепсухо — она напомнила нам родную речку. Один раз мы дошли до небольшого водопада — не слишком высокого, но очень красивого. Там мы наделали много классных фото. Еще мы взяли в аренду у местных велосипеды и с удовольствием покатались по лесным и горным дорожкам.

Почему Золотой Колос идеален для отдыха с ребенком

СОК Золотой Колос оказался самым подходящим местом для отдыха с ребенком. Территория санаторного комплекса огромная, и напоминает скорее ухоженный парк. Повсюду аллеи с лавочками и клумбы с цветами — Миша с удовольствием бегал здесь и исследовал территорию, пока я пила кофе на веранде. Важно, что везде чисто, безопасно и есть где поиграть и погулять. Номера довольно простые, но уютные: чистое белье, удобная кровать и вид на зеленый парк и горы из окна.

Столовая здесь — отдельная любовь. Я давний приверженец ЗОЖ и очень переживала, как тут будут кормить. Изначально я даже искала место, где можно будет готовить самой. Но меню в Золотом Колосе оказалось на редкость продуманным и сбалансированным: свежие овощные салаты, запеченная рыба, каши, фрукты и компоты из местных персиков. Кстати, помимо пользы, все было еще и отменно приготовлено.

СОК Золотой Колос стал для нас идеальным местом, где мы смогли не только прекрасно отдохнуть и насладиться красотой природы, но и получить незабываемые впечатления. Если вы ищете тихое, уютное и бюджетное место для семейного отдыха, то я однозначно рекомендую Золотой Колос.

Елена Северская