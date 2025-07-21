Введение

Работы на высоте — лидер по травматизму в промышленности. По данным Роструда, падения составляют 37% смертельных случаев в строительстве и 24% — в энергетике. Применение специализированных защитных систем снижает риски на 89%. В статье разберем типы систем, требования законодательства и критерии выбора.

Раздел 1. Классификация систем безопасности

Средства коллективной защиты (СКЗ):

Ограждения (ГО Р 12.4.026-2022): Стационарные (высота ≥1.1 м, нагрузка ≥400 Н/м).

Мобильные для кровельных работ (например, системы «КРОК-Профи»). Защитные сетки (ГОСТ Р 58279-2018): Вертикальные (ячейка ≤100 мм, прочность на разрыв ≥17 кН).

Горизонтальные (улавливание падающих объектов). Козырьки (ширина ≥2 м, угол наклона 20°-30°).

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):

Удерживающие системы (EN 363): Поясные ремни (допустимая нагрузка ≤15 кг).

Фиксаторы положения (например, Petzl’s ASAP Lock). Страховочные системы (ГО Р ЕН 363-2019): Полнокомплектные привязи (анкерные точки на груди/спине).

С амортизаторами (динамические веревки Petzl, 3M). Системы спасения (EN 1496): Спусковые устройства (тип «8» или ABC).

Эвакуационные носилки.

Раздел 2. Нормативное регулирование

Ключевой документ: Приказ Минтруда №782н (2023 г.).

Требования к работам:

Оснащение рабочих мест: Обязательное использование СКЗ при высоте ≥1.8 м.

Сертификация анкерных точек (испытания 1 раз в год, нагрузка ≥12 кН). Обучение персонала: Группы 1-3 по Приказу 782н (ежегодная аттестация).

Практические тренировки по спасению (раз в 3 мес.). Сертификация СИЗ: Соответствие ТР ТС 019/2011.

Маркировка CE или EAC.

Важно! С 2025 года вводится обязательная регистрация СИЗ в реестре ФСА (ФЗ №246).

Раздел 3. Практика применения

Критерии выбора систем:

Высота работ: коллективные СКЗ — ≥3 м, индивидуальные СИЗ — 1.8–3 м.

коллективные СКЗ — ≥3 м, индивидуальные СИЗ — 1.8–3 м. Длительность: коллективные — для постоянных объектов, СИЗ — для временных задач.

коллективные — для постоянных объектов, СИЗ — для временных задач. Примеры: ограждения Леруа Мерлен, привязи Skylotec G550.

Типовые ошибки:

Использование поясов вместо полных привязей (запрещено п. 95 Приказа 782н). Монтаж анкеров в пустотелые плиты без тестов на вырыв (судебный прецедент: дело №А56-83421/2023). Отсутствие плана спасения (штраф до 200 000 руб. по ст. 5.27.1 КоАП).

Пример из практики: На заводе в Нижнем Новгороде падение сотрудника с 6 м предотвратила страховочная система 3M DBI-SALA. Расследование показало: ключевую роль сыграл амортизатор, снизивший нагрузку на тело до 6 кН (предел по EN 355 — 15 кН).

Заключение

Системы безопасности при работах на высоте — комплексное решение: от ограждений до эвакуационных комплексов.

Тренды 2024–2025:

Рост применения «умных» СИЗ с датчиками удара (Petzl’s IN’PULSE);

Переход на модульные анкерные линии (например, KeeLine®);

Обязательная интеграция с ПО для учета СИЗ (на базе Техэксперт: Охрана труда).

Главное правило: соответствие ГОСТ Р ЕН 363 + регулярный аудит по Приказу 782н исключает 92% рисков.

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