Лето — сезон отдыха и путешествий, но, к сожалению, именно в тёплые месяцы возрастает риск заразиться ротавирусной инфекцией. Это одна из наиболее распространённых причин острых кишечных заболеваний в мире, особенно среди детей. Однако и взрослые не застрахованы. Почему ротавирус так активен летом, как его распознать и что делать при первых симптомах — изданию REGNUM.RU объяснил профессор Андрей Продеус, доктор медицинских наук, главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области.

Почему ротавирус — это не просто “кишечное расстройство”

Ротавирус — это вирус, поражающий желудочно-кишечный тракт. Он вызывает воспаление слизистой оболочки кишечника, что нарушает всасывание жидкости, электролитов и питательных веществ. Основные симптомы — резкая рвота, диарея, повышение температуры, слабость. У детей младше пяти лет болезнь может развиваться стремительно и привести к обезвоживанию всего за несколько часов.

По словам профессора Продеуса, одна из главных ошибок — путать ротавирус с обычным пищевым отравлением. Последнее возникает из-за токсинов или бактерий в конкретном продукте. А ротавирус передаётся через руки, воду, поверхности и активно размножается в кишечнике, вне зависимости от того, что именно ел человек.

Почему вспышки происходят летом

Лето — идеальный сезон для ротавируса. Люди путешествуют, живут в гостиницах, отдыхают на пляжах, пользуются общими бассейнами. Контактов становится больше, а соблюдение правил гигиены — не всегда в приоритете. Добавьте сюда высокую температуру и влажность — и получите идеальные условия для выживания вируса.

Он может долго сохраняться на игрушках, дверных ручках, посуде, а также в воде. Особенно уязвимы дети, которые, например, во время купания нередко заглатывают воду из бассейнов и природных водоёмов.

Можно ли защититься заранее?

Да. Существует вакцина против ротавируса, которую, как правило, вводят детям до 8 месяцев. В России она доступна в частном порядке. Вакцинация значительно снижает риск тяжёлого течения болезни и госпитализации.

Тем, кто не был привит (в том числе взрослым), особенно в период сезонных вспышек или в поездках, стоит подумать о профилактике. Это касается и соблюдения гигиены, и противовирусной защиты.

Что делать при первых симптомах

Болезнь начинается внезапно. При появлении рвоты, диареи, жара — особенно у детей — важно не тянуть с обращением к врачу.

Ключевые меры:

Регидратация — восполнение жидкости и солей. Лучше использовать специальные растворы, а не соки или чай: они не компенсируют потери.

Противовирусная терапия. Профессор Продеус отмечает эффективность препаратов с доказанным механизмом действия против многих вирусов, включая ротавирус. Один из таких — умифеновир (известный как Арбидол). Он препятствует проникновению вируса в клетки и снижает вирусную нагрузку. Применяется как для лечения, так и для профилактики ротавирусной инфекции и других ОКИ.

Важно помнить: антибиотики неэффективны против вирусов и могут только усугубить состояние.

Что должно быть в аптечке для отпуска

Если вы собираетесь в поездку, особенно с детьми, обратите внимание на состав аптечки. В неё стоит включить:

регидратационные порошки;

жаропонижающее средство;

проверенный противовирусный препарат широкого противовирусного спектра;

сорбенты;

пробиотики;

антигистаминные средства;

электронный термометр;

антисептики и салфетки;

базовый набор перевязочных средств.

Ротавирус — это не редкость, а хорошо известная и изученная угроза, с которой можно справиться, если быть готовыми. Внимание к симптомам, правильная аптечка и грамотное лечение помогут сохранить здоровье — и отпуск.