Китайский телеканал CCTV опубликовал анимационный ролик, в котором представлена новая графитовая бомба. Это оружие, по данным китайских источников, способно нарушать работу электросетей, выводя из строя электростанции и системы энергоснабжения. После публикации видео в зарубежных СМИ начали появляться предположения, что бомба предназначена для возможного удара по Тайваню, особенно учитывая текущие проблемы острова с электроэнергией. Передает RZNonline.ru.

Впервые пусковая установка Guardian 600, используемая для запуска подобных боеприпасов, была представлена на авиасалоне в Чжухае в 2021 году. Тогда же China Aerospace показала расширенную версию видео, продемонстрировавшую все возможности системы. Согласно опубликованным материалам, Guardian 600 может нести четыре типа боевых частей, включая проникающую фугасную для уничтожения командных центров и инфраструктуры, а также полубронебойную — для поражения надводных целей. Радиус действия ракеты составляет от 80 до 290 километров, при этом пуск возможен как с наземных, так и морских платформ.

Особый интерес вызвала графитовая боевая часть массой 490 килограммов. После подрыва она рассыпается на 90 суббоеприпасов, которые создают серебристое облако, покрывающее площадь до 10 тысяч квадратных метров. Эти суббоеприпасы, визуально напоминающие металлические банки, оседают на энергетическом оборудовании и вызывают короткие замыкания. Графитовые волокна толщиной 0,01 мм обладают высокой электропроводностью и стойкостью к температурным воздействиям, что делает их особенно опасными для элементов электросети.

После высвобождения волокна оседают на линиях передачи, трансформаторах и генераторах, провоцируя замыкания, перегрузки и даже возгорания. Удалить их в условиях влажной погоды крайне сложно — достаточно одной оставшейся нити, чтобы вновь произошёл сбой. Восстановление работы инфраструктуры может занять значительное время, особенно если нарушена система энергоснабжения в условиях изоляции.

Эксперты отмечают, что графитовые бомбы имеют слабость к высокой влажности, что может снижать их эффективность. Тем не менее, даже кратковременные отключения могут дестабилизировать работу взаимосвязанных сетей. При этом устранение последствий возможно в течение суток, однако в зависимости от масштаба удара последствия могут быть куда серьёзнее.

Графитовое оружие не является новым изобретением. Первые разработки такого типа появились в США ещё в конце прошлого века. В 1991 году подобные боеприпасы были применены против Ирака в ходе операции «Буря в пустыне» — тогда удалось временно вывести из строя 85% энергосистемы страны. Позднее, в 1999 году, графитовые бомбы CBU-94 с боеголовками BLU-114B использовались НАТО против Югославии, нарушив электроснабжение на большей части территории. Точные данные об этих вооружениях остаются засекреченными — Пентагон не раскрывает их технические характеристики.