Прирождённые лидеры рынка

Астрологи уверены: некоторые знаки зодиака буквально созданы для бизнеса. Их врождённые качества – идеальный стартовый капитал. Кто же эти предприниматели от звёзд?

Овен: первопроходец

Их девиз – “сделай сейчас, совершенствуй потом”. Овны мгновенно запускают проекты, не боятся конкуренции и обожают вызовы. Риск? Для них это топливо! Но им стоит научиться:

Доводить дела до конца

Слушать команду

Избегать импульсивных трат

Телец: стратег-прагматик

Их бизнес растёт как виноградная лоза – медленно, но неумолимо. Тельцы создают устойчивые компании благодаря:

Железной дисциплине, умению считать копейку и легендарному упорству

Они не гонятся за сиюминутной выгодой, предпочитая долгосрочные активы.

Близнецы: мастера коммуникаций

Идеальные стартаперы! Умеют:

Продать снег эскимосу Найти партнёра за 5 минут Адаптироваться к любым изменениям рынка

Их слабость – рассеянность. Десяток перспективных идей могут так и остаться на уровне чат-бесед.

Козерог: король систем

Когда другие мечтают о Lamborghini, Козерог составляет бизнес-план его аренды. Их козыри:

Холодный расчёт

Умение работать на перспективу

Феноменальная работоспособность

Они строят империи по кирпичику, обходя кризисы благодаря аналитическому уму.

Важно! Астролог Елена Воробьёва предупреждает:

Звёзды указывают потенциал, но не гарантируют успех. Предприниматель – это выбор, а не гороскоп. Ваши действия важнее даты рождения!

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