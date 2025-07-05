Прирождённые лидеры рынка
Астрологи уверены: некоторые знаки зодиака буквально созданы для бизнеса. Их врождённые качества – идеальный стартовый капитал. Кто же эти предприниматели от звёзд?
Овен: первопроходец
Их девиз – “сделай сейчас, совершенствуй потом”. Овны мгновенно запускают проекты, не боятся конкуренции и обожают вызовы. Риск? Для них это топливо! Но им стоит научиться:
- Доводить дела до конца
- Слушать команду
- Избегать импульсивных трат
Телец: стратег-прагматик
Их бизнес растёт как виноградная лоза – медленно, но неумолимо. Тельцы создают устойчивые компании благодаря:
Железной дисциплине, умению считать копейку и легендарному упорству
Они не гонятся за сиюминутной выгодой, предпочитая долгосрочные активы.
Близнецы: мастера коммуникаций
Идеальные стартаперы! Умеют:
- Продать снег эскимосу
- Найти партнёра за 5 минут
- Адаптироваться к любым изменениям рынка
Их слабость – рассеянность. Десяток перспективных идей могут так и остаться на уровне чат-бесед.
Козерог: король систем
Когда другие мечтают о Lamborghini, Козерог составляет бизнес-план его аренды. Их козыри:
- Холодный расчёт
- Умение работать на перспективу
- Феноменальная работоспособность
Они строят империи по кирпичику, обходя кризисы благодаря аналитическому уму.
Важно! Астролог Елена Воробьёва предупреждает:
Звёзды указывают потенциал, но не гарантируют успех. Предприниматель – это выбор, а не гороскоп. Ваши действия важнее даты рождения!
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