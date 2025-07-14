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Астрология веками изучает совместимость знаков зодиака, и некоторые комбинации действительно сияют ярче других. 🔥 Химия между знаками зависит от стихий (Огонь, Земля, Воздух, Вода) и их природной гармонии. Вот дуэты, где искра превращается в долгий свет.

Стихии решают всё

Знаки одной стихии часто понимают друг друга с полуслова. Но магию создают и дополняющие элементы:

  • Огонь + Воздух: Воздух раздувает пламя! Энергия и свобода.
  • Земля + Вода: Чувства + стабильность = нерушимый союз.

Идеальные дуэты для страсти и доверия

Эти пары астрологи называют фаворитами:

Овен + Стрелец (Огонь + Огонь)
Два вулкана энергии! Приключения, честность и минимум ссор. Идеально для дружбы и романтики.

Телец + Рак

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