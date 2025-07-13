Космические первооткрыватели: кто не боится пробовать новое?

В астрологической лаборатории Вселенной некоторые знаки рождаются с пробиркой в руках. Их ДНК содержит двойную спираль любопытства и бесстрашия. Когда другие осторожно читают инструкции, эти экспериментаторы уже смешивают ингредиенты и наблюдают за реакцией.

Вечный двигатель перемен

Близнецы — хамелеоны зодиака. Сегодня они изучают японскую каллиграфию, завтра мастерят мебель из картона. Их девиз: “А что если?”. Мозг-попкорн, где идеи взрываются каждые 5 минут:

Меняют имидж чаще, чем зубные щётки

Одновременно запускают 3 стартапа

На первом свидании предлагают прыгнуть с парашютом

Огненный тигель

Овны ломают барьеры головой. Для них жизнь — гигантский тренажёрный зал с табличкой “Испытай на прочность”. Вчера покоряли Эверест в тапочках, сегодня тестируют криптовалюту для марсианских колоний. Их энергия: