Космические первооткрыватели: кто не боится пробовать новое?
В астрологической лаборатории Вселенной некоторые знаки рождаются с пробиркой в руках. Их ДНК содержит двойную спираль любопытства и бесстрашия. Когда другие осторожно читают инструкции, эти экспериментаторы уже смешивают ингредиенты и наблюдают за реакцией.
Вечный двигатель перемен
Близнецы — хамелеоны зодиака. Сегодня они изучают японскую каллиграфию, завтра мастерят мебель из картона. Их девиз: “А что если?”. Мозг-попкорн, где идеи взрываются каждые 5 минут:
- Меняют имидж чаще, чем зубные щётки
- Одновременно запускают 3 стартапа
- На первом свидании предлагают прыгнуть с парашютом
Огненный тигель
Овны ломают барьеры головой. Для них жизнь — гигантский тренажёрный зал с табличкой “Испытай на прочность”. Вчера покоряли Эверест в тапочках, сегодня тестируют криптовалюту для марсианских колоний. Их энергия:
Взрывает рутину как динамит в сыром т