Цвета обладают магической силой влиять на наше настроение и энергию, а в астрологии они усиливают природные качества знаков зодиака. Вот палитра, которая раскроет ваш потенциал:

Овен (21 марта – 19 апреля)

Ваши цвета – алый, огненно-оранжевый, кармин. Они подчеркнут вашу страсть и лидерскую энергию. Красный повышает решимость, а оранжевый стимулирует творческий импульс.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Носите изумрудный, шалфейный, терракотовый. Земные оттенки укрепляют связь с природой, а глубокий зеленый приносит финансовое благополучие и умиротворение.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Выбирайте электрик-лайм, аквамарин, солнечно-желтый. Сочные тона поддерживают вашу общительность, а бирюза усиливает красноречие и любознательность.

Рак (21 июня – 22 июля)

Идеальны лунно-серебристый, перламутровый, морская волна. Пастельные гаммы успокаивают эмоции, а синеватые оттенки укрепляют интуицию и чувство защищенности.

Лев (23 июля – 22 августа)

Ваше трио – золотой, пурпурный, медный. Королевские тона усиливают харизму и творческую энергию. Теплое золото привлекает внимание и успех.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Подойдут песочный, оливковый, ванильный. Приглушенные природные тона помогают сосредоточиться, а бежевый снижает тревожность и поддерживает практичность.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Выигрышные цвета – нежно-розовый, лавандовый, мятный. Пастель гармонизирует пространство, а розовый усиливает обаяние и романтичность.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Выбирайте черный, бордовый, кроваво-красный. Глубокие мистические оттенки усиливают магнетизм, а рубин помогает трансформировать энергию.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Ваши спутники – ультрамарин, фиолетовый, пурпурный. Яркие контрастные тона стимулируют любовь к приключениям, а индиго развивает философское