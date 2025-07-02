Овен
Энергичные лидеры с искрой предпринимательства. Им нужна динамика и возможность проявлять инициативу.
Идеальный выбор:
- Спортивный тренер
- Кризис-менеджер
- Стартап-основатель
- Журналист-расследователь
Телец
Практичные эстеты с железной выдержкой. Ценят стабильность и материальные результаты.
Лучшие сферы:
- Финансовый аналитик
- Ландшафтный дизайнер
- Ресторанный критик
- Ювелирное искусство
Близнецы
Виртуозы коммуникации с острым умом. Им жизненно необходимо разнообразие.
Где преуспеют:
- Копирайтер-мультипликатор
- Digital-маркетолог
- Ведущий подкастов
- Транслейтор на мероприятиях
Рак
Эмпаты с даром заботы. Профессии с социальной значимостью — их стихия.
Призвание:
- Психолог
- Куратор арт-пространств
- Историк-архивист
- Дизайнер интерьеров
Лев
Прирожденные медийные персонажи. Требуют сцены и признания.
Коронные амплуа:
- Ивент-продюсер
- Арт-директор
- Персональный бренд-коуч
- Театральный режиссер
Дева
Систематизаторы с безупречным вниманием к деталям. Превращают хаос в порядок.
Сильные позиции:
- Data Scientist
- Ре