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Овен

Энергичные лидеры с искрой предпринимательства. Им нужна динамика и возможность проявлять инициативу.

Идеальный выбор:

  • Спортивный тренер
  • Кризис-менеджер
  • Стартап-основатель
  • Журналист-расследователь

Телец

Практичные эстеты с железной выдержкой. Ценят стабильность и материальные результаты.

Лучшие сферы:

  • Финансовый аналитик
  • Ландшафтный дизайнер
  • Ресторанный критик
  • Ювелирное искусство

Близнецы

Виртуозы коммуникации с острым умом. Им жизненно необходимо разнообразие.

Где преуспеют:

  • Копирайтер-мультипликатор
  • Digital-маркетолог
  • Ведущий подкастов
  • Транслейтор на мероприятиях

Рак

Эмпаты с даром заботы. Профессии с социальной значимостью — их стихия.

Призвание:

  • Психолог
  • Куратор арт-пространств
  • Историк-архивист
  • Дизайнер интерьеров

Лев

Прирожденные медийные персонажи. Требуют сцены и признания.

Коронные амплуа:

  • Ивент-продюсер
  • Арт-директор
  • Персональный бренд-коуч
  • Театральный режиссер

Дева

Систематизаторы с безупречным вниманием к деталям. Превращают хаос в порядок.

Сильные позиции:

  • Data Scientist
  • Ре
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