Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что сегодняшняя раздражительность или необъяснимая эйфория словно пришли из ниоткуда? Астрологи уверены: ключ может лежать в движении планет. Давайте отбросим скепсис и посмотрим, как небесные тела способны влиять на наш эмоциональный фон.

Солнце: Ваше внутреннее сияние

Центр нашей системы — источник жизненной силы. Когда Солнце активно (например, в ваш знак Зодиака или в гармоничном аспекте), вы чувствуете прилив уверенности и мотивации. Но солнечное затмение? Может вызвать ощущение потери ориентиров или упадок энергии.

Луна: Королева эмоций

Ближайшее к нам небесное тело управляет приливами океанов — и наших чувств. Луна меняет фазы каждые 2-3 дня, и с ней колеблется настроение:

Новолуние: Тихое начало, идеально для планов

Тихое начало, идеально для планов Полнолуние: Пик эмоций, возможна бессонница или обостренная интуиция

Лунное затмение часто совпадает с эмоциональными “разборками” — будьте готовы к откровенным разговорам.

Меркурий: Господин нервов

Планета коммуникаций. Когда Меркурий ретроградный (движется “назад” с земной точки зрения), возможны:

Технические сбои

Непонимание в переписке

Вспышки раздражительности из-за мелочей

Планируйте сложные переговоры вне этих периодов!

Венера и Марс: Танго страсти и гнева

Венера — планета любви и гармонии. Ее благоприятные аспекты дарят легкость, желание обнимать весь мир. А вот напряженные аспекты могут вызвать недовольство отношениями или финансовую тревогу.