Как читать звезды?

Совместимость по знакам зодиака — не магия, а язык символов. Основа лежит в четырех стихиях:

🔥 Огненные (Овен, Лев, Стрелец) — энергия и страсть

(Овен, Лев, Стрелец) — энергия и страсть 🌊 Водные (Рак, Скорпион, Рыбы) — эмоции и интуиция

(Рак, Скорпион, Рыбы) — эмоции и интуиция 🌬️ Воздушные (Близнецы, Весы, Водолей) — интеллект и общение

(Близнецы, Весы, Водолей) — интеллект и общение 🌍 Земные (Телец, Дева, Козерог) — практичность и стабильность

Стихии и темпераменты

Знаки одной стихии понимают друг друга с полуслова, но могут страдать от избытка одинаковых качеств. Огненные воспламеняют друг друга, но рискуют сжечь всё дотла. Водные создают океан чувств, где легко утонуть.

Идеальные дуэты часто возникают между соседними стихиями: Воздух раздувает пламя Огня, Вода питает Землю.

Любовь, дружба, работа

Для романтики: Овен + Весы = страсть + гармония. Телец + Рак = надежность + забота. Близнецы + Водолей = бесконечные дискуссии.

Дружба: Лев и Стрелец — вечный праздник, Дева и Козерог — взаимное восхищение дисциплиной.

Карьера: Скорпион + Козерог = безжалостные стратеги. Рыбы + Рак = креативный тандем.

Звезды советуют, а не диктуют

Помните:

Совместимость определяется всей натальной картой (Луна, Венера, Марс) Противоречивые знаки (например, Лев и Водолей) могут либо дополнять, либо уничтожать друг друга Астрология — инструмент самопознания, а не приговор

Проверьте