Овны – прирожденные лидеры и обладатели неиссякаемой энергии. Импульсивные, амбициозные, они требуют от жизни драйва и немедленных результатов. Выбор спортзала для них – не рутинная задача, а поиск идеальной арены для битвы за собственное совершенство. Вот что действительно важно для этих огненных знаков:

Атмосфера бойцовского клуба

Тихая сауна с фоновой медитативной музыкой? Нет, это не для Овна! Им нужен зал, где кипит энергия:

Гул железа и звон блинов – их любимая симфония.

и звон блинов – их любимая симфония. Соседи по тренажерам, выкладывающиеся на пределе – лучшая мотивация.

– лучшая мотивация. Наличие зоны для функционального тренинга или кроссфита – огромный плюс. Где еще можно устроить мини-соревнование на скорость или выносливость?

Овну жизненно необходимо чувствовать драйв и азарт вокруг. Без этого – мотивация тает как лед под солнцем.

Оборудование для чемпионов

Овны не терпят компромиссов. Их требования к железу просты и категоричны:

Новые , мощные тренажеры, которые не скрипят и не шатаются при экстремальных нагрузках.

, мощные тренажеры, которые не скрипят и не шатаются при экстремальных нагрузках. Обилие свободных весов: гантели во всех возможных вариациях , блины без очереди, прочные штанги.

, блины без очереди, прочные штанги. Пространство! Теснота и очередь к стойке для приседа – верный способ отпугнуть Овна. Им нужно место для мощных движений и размаха.

Быстрота и доступность

Овны импульсивны. Желание тренироваться возникает спонтан