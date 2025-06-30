Почему сила планет имеет значение?
Представьте натальную карту как энергетическую “карту местности” вашей личности. Сила планеты показывает, насколько легко она выражает свою природу: мощный Марс даст напористость, слабый Меркурий – трудности в коммуникации. Но как измерить эту силу?
Пять ключевых критериев оценки
- Знак зодиака: Планета в “обители” (например, Марс в Овне) или “экзальтации” (Юпитер в Раке) проявляется ярко. В “изгнании” или “падении” (Венера в Скорпионе) – с сопротивлением.
- Дом гороскопа: Планета в угловых домах (1,4,7,10) активнее влияет на жизнь, чем в падающих (6,8,12).
- Аспекты: Поддержка тринами и секстилями усиливает. Квадратуры и оппозиции создают напряжение, но дают энергию для развития.
- Ретроградность: Часто указывает на внутреннюю обработку энергии (“медленный старт” в сфере планеты).
- Сожжение Солнцем: Планета вблизи Солнца (в орбисе 8°30′) может “затмеваться” его энергией.
Как интерпретировать сочетания?
Плутон в 10 доме в Скорпионе с трином от Марса – это атомная бомба карьерного влияния. Но если он же в 12 доме с квадратом от Сатурна – его мощь будет скрытой или блокированной.
Важно! “Слабая” планета – не приговор! Это зона развития. Нептун в Козероге может компенсировать мечтательность прагматичностью, а Марс в Весах научится дипломатичному отстаиванию границ.
Практический чек-лист
- Определите положение планеты в знаке (обитель/изгнание?)
- Проверьте дом (