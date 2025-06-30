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Почему сила планет имеет значение?

Представьте натальную карту как энергетическую “карту местности” вашей личности. Сила планеты показывает, насколько легко она выражает свою природу: мощный Марс даст напористость, слабый Меркурий – трудности в коммуникации. Но как измерить эту силу?

Пять ключевых критериев оценки

  • Знак зодиака: Планета в “обители” (например, Марс в Овне) или “экзальтации” (Юпитер в Раке) проявляется ярко. В “изгнании” или “падении” (Венера в Скорпионе) – с сопротивлением.
  • Дом гороскопа: Планета в угловых домах (1,4,7,10) активнее влияет на жизнь, чем в падающих (6,8,12).
  • Аспекты: Поддержка тринами и секстилями усиливает. Квадратуры и оппозиции создают напряжение, но дают энергию для развития.
  • Ретроградность: Часто указывает на внутреннюю обработку энергии (“медленный старт” в сфере планеты).
  • Сожжение Солнцем: Планета вблизи Солнца (в орбисе 8°30′) может “затмеваться” его энергией.

Как интерпретировать сочетания?

Плутон в 10 доме в Скорпионе с трином от Марса – это атомная бомба карьерного влияния. Но если он же в 12 доме с квадратом от Сатурна – его мощь будет скрытой или блокированной.

Важно! “Слабая” планета – не приговор! Это зона развития. Нептун в Козероге может компенсировать мечтательность прагматичностью, а Марс в Весах научится дипломатичному отстаиванию границ.

Практический чек-лист

  1. Определите положение планеты в знаке (обитель/изгнание?)
  2. Проверьте дом (
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