Звезды как карьерный компас

Представьте: ваша профессиональная судьба записана в звездах задолго до вашего резюме. Астрология, древняя наука о небесных влияниях, становится неожиданным союзником в выборе пути. Как это работает?

“Натальная карта — это космический код вашего потенциала”

Энергия стихий в работе

Огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец) сияют в динамичных ролях:

Стартапы и лидерские позиции

Творческие профессии с импровизацией

Спорт и приключенческий туризм

Земные знаки (Телец, Дева, Козерог) создают фундамент:

Финансы и архитектура Системный анализ и инженерия Ресурсный менеджмент

Дома карьеры в натальной карте

Ключевые подсказки скрыты в 10-м доме (социальный статус) и 6-м доме (повседневные задачи). Положение планет здесь раскрывает:

Марс: карьера в силовых структурах

Меркурий: коммуникационные профессии

Венера: творческие индустрии

Три шага к звездной карьере

Шаг 1: Проанализируйте свой МС (Середина Неба) — куспид 10-го дома укажет на профессиональное призвание

Шаг 2: Изучите положение Сатурна — он показывает где потребуется дисциплина

Шаг 3: Найдите Юпитер — вашу зону удачи и экспансии