Дыши глубже – живи ярче

В метро, где люди спят на ходу, или в офисе за 10-м чаем кофе – осознанность превращает рутину в терапию. Это не медитация на час, а микро-практики, меняющие качество жизни здесь и сейчас. Психологи Гарварда доказали: 8 недель регулярных упражнений снижают уровень кортизола на 26%.

Якорь в моменте

Когда мозг перегружен, сделайте паузу по технике “5-4-3-2-1”:

Найдите 5 объектов вокруг

объектов вокруг Прикоснитесь к 4 поверхностям

поверхностям Услышьте 3 звука

звука Уловите 2 запаха

запаха Почувствуйте 1 вкус во рту

“Этот метод – экстренная перезагрузка для нервной системы” – комментирует нейропсихолог Эмили Фогель.

Чай как медитация

Отложите телефон. Держа чашку:

Наблюдайте пар Вдыхайте аромат Ощутите тепло в ладонях Пробуйте первый глоток как сомелье

Всего 90 секунд превращают перерыв в сенсорное путешествие.

Ходьба-антистресс

Идя по улице:

Считайте шаги (1-10, потом заново)

Замечайте цвет машин

Чувствуйте касание подошвы к асфальту

Эксперимент Journal of Health Psychology показал: 20 минут такой практики = 30 мг диазепама по эффекту релаксации!

Таймер благодарности

Поставьте 3 случайных будильника