Гибкость — твой главный козырь

Хочешь лететь в Париж в пятницу вечером? Авиакомпании это знают. Сдвинь даты на 1-2 дня и сэкономь до 40%. Используйте календари низких цен в Skyscanner или Google Flights — они показывают целый месяц дешевых вариантов. Помни: вторники и среды часто самые выгодные для вылета.

«Билеты не дорожают из-за твоих поисков — это миф. Но очистка cookies поможет увидеть первоначальные цены после долгого анализа» — эксперт по авиаперевозкам Мария Соколова.

Лоукостеры: играй по их правилам

Ryanair, Wizz Air и Pobeda продают билеты за копейки, но:

Цена растет при добавлении багажа

Ручная кладь часто платная

Аэропорты могут быть в 200 км от города

Секрет: покупай билеты сразу с нужными опциями на официальном сайте. И проверяй скрытые налоги!

Тайминг решает всё

Золотые окна для покупки:

За 3-4 месяца для международных рейсов За 2-6 недель для внутренних Вторник 15:00 — статистически самое дешевое время

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Хакни систему стыковок

Прямой рейс в Бангкок — $800. Вариант с пересадкой в Дубае — $350. Как это работает: