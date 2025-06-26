Инструменты Bosch известны своей прочностью и долговечностью, но даже самый качественный инструмент требует правильного ухода. Кусачки и бокорезы — это точный режущий инструмент, который со временем может терять свои свойства, если не соблюдать простые правила эксплуатации, хранения и заточки.

Почему важен правильный уход

Бокорезы и кусачки Bosch изготовлены из закалённой стали, но при неправильном использовании даже такой инструмент может затупиться, покрыться ржавчиной, расшатать шарнир, повредить изоляцию на ручках. Регулярный уход не только продлевает срок службы, но и обеспечивает безопасность и точность работы.

Как правильно хранить кусачки Bosch

Хранение — один из ключевых моментов ухода. Вот рекомендации:

Всегда убирайте инструмент в сухое место. Даже нержавеющая сталь может начать ржаветь при длительном контакте с влагой.

Даже нержавеющая сталь может начать ржаветь при длительном контакте с влагой. Используйте кейсы или органайзеры. Это исключит контакт режущих поверхностей с другими металлическими предметами.

Это исключит контакт режущих поверхностей с другими металлическими предметами. Избегайте попадания пыли и мусора в шарнир — это может повлиять на плавность хода.

в шарнир — это может повлиять на плавность хода. Не храните кусачки в открытом состоянии. Лучше держать их в закрытом положении, особенно если есть пружина разжима.

Совет: для домашнего мастера отлично подойдёт компактный пластиковый ящик с разделителями, где каждый инструмент будет лежать отдельно.

Уход за рабочими поверхностями

После работы протрите губки мягкой тряпкой , особенно если резали проволоку с покрытием, пластик или алюминий — это может оставить налёт.

, особенно если резали проволоку с покрытием, пластик или алюминий — это может оставить налёт. При работе в условиях высокой влажности — нанесите лёгкий слой машинного масла на шарнир и режущие кромки.

— нанесите лёгкий слой машинного масла на шарнир и режущие кромки. Раз в месяц смазывайте механизм универсальным маслом (например, WD-40) — это предотвратит коррозию и сохранит плавность хода.

Как затачивать кусачки Bosch

Если вы заметили, что кусачки перестали «кусачить» с одного движения или оставляют заусенцы — пора их заточить. Вот как это сделать:

Вручную

Используйте тонкий алмазный надфиль или абразивный камень.

или абразивный камень. Затачивайте только внутренние режущие кромки под заводским углом (обычно 20–25°).

под заводским углом (обычно 20–25°). Делайте движения от центра к краю, избегая «завалов».

После заточки слегка обработайте кромку маслом.

В мастерской

Если вы не уверены в своих навыках — лучше отнести инструмент к профессионалам. Неправильная заточка может испортить геометрию губок.

Что делать нельзя

Не режьте слишком твёрдые материалы, для которых инструмент не предназначен (например, гвозди, закалённую проволоку).

Не бейте по кусачкам молотком — это может нарушить шарнир или расколоть рукоятки.

Не оставляйте инструмент на улице или в машине зимой — резкие перепады температур вредят стали и изоляции.

Кусачки Bosch при правильном обращении прослужат вам долгие годы. Всё, что нужно — своевременная очистка, аккуратное хранение и периодическая заточка. Эти простые меры помогут сохранить режущие кромки острыми, шарнир — подвижным, а работу — безопасной и точной.