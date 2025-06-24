Когда в одном из ведущих европейских дата-центров в Мюнхене инженеры решили заменить часть серверного парка, они столкнулись с неожиданной дилеммой. Новые системы подорожали почти на треть за два года, а сроки поставки достигли шести месяцев. В итоге руководители пересмотрели свои взгляды и сделали ставку на бывшие в употреблении и восстановленные серверы, учитывая при этом что цена бу сервера весьма привлекательна, и сможет значительно снизить затраты без потери качества. Такой поворот уже не редкость: рынок вторичного серверного оборудования набирает обороты. Почему это происходит и что за этим стоит?

Причины и выгоды

Еще пять лет назад фраза «б/у сервер в дата-центре» звучала почти крамольно. Сегодня она всё чаще становится осознанной частью IT-стратегии. Что же изменилось?

Рост спроса и дефицит нового оборудования

В последние годы мир IT оказался в сложной ситуации: пандемия, геополитические турбуленции и сбои логистических цепочек кардинально изменили рынок серверов. По данным аналитиков IDC, глобальные поставки серверов в 2023 году сократились на 12 %, при этом спрос продолжал расти, особенно в сегменте облачных и edge дата-центров.

Дефицит чипов главный драйвер этих сбоев. Как объясняет Стивен Хаусманн, директор по закупкам крупного американского хостинг-провайдера: «Даже гиганты, вроде HPE и Dell, сталкивались с нехваткой компонентов. Что уж говорить о среднем и малом бизнесе – сроки поставки новых серверов стали неприемлемыми».

Отсюда и всплеск интереса к вторичному рынку.

Экономическая выгода: снижение CAPEX и OPEX

В условиях, когда капитальные затраты (CAPEX) на IT-оборудование резко возросли, компании начали искать более гибкие решения. Б/у серверы позволяют экономить до 50–70 % стоимости по сравнению с новыми системами той же производительности.

Более того, за счёт покупки уже проверенного и часто модернизированного оборудования снижаются и операционные расходы (OPEX). Например, серверы поколения Gen9 или Gen10 от HPE, оснащены энергоэффективными процессорами и модулями памяти, потребляют на 15–20 % меньше электроэнергии по сравнению с моделями пятилетней давности.

Вот что рассказывает директор по инфраструктуре рижского дата-центра BalticDC: «Мы обновили парк за счет сертифицированных refurbished серверов и итоговая экономия на бюджете составила около 45 %, а по энергопотреблению, а снижение затрат на 17 % в год. Немаловажно, что срок амортизации для нас остался прежним».

Проблемы с поставками новых серверов

Помимо дефицита чипов, мировая логистика всё ещё не восстановилась до докризисного уровня. Сроки доставки новых серверов, по данным Gartner, колеблются от 3 до 6 месяцев в Европе и США, и до 9 месяцев в некоторых странах Азии.

На этом фоне б/у серверы, находящиеся в локальных складах реселлеров или на складах дата-центров, стали оперативной альтернативой. В случае срочного расширения мощности или замены критически важных узлов компании всё чаще прибегают именно к такому решению.

Что такое б/у серверы и refurbished

Понятия «б/у сервер», «восстановленный сервер» и «refurbished» часто используются вперемешку, но между ними есть важные отличия, которые стоит понимать, особенно тем, кто планирует формировать инфраструктуру на вторичном рынке.

Термины и тонкости

Б/у сервер это оборудование, которое уже использовалось в работе. Оно может поступать на рынок по разным причинам: обновление парка оборудования у крупных операторов, банкротство компаний, завершение лизинговых контрактов или списание избыточных мощностей.

Refurbished сервер это более качественная категория б/у техники. Обычно такие серверы проходят цикл профессиональной проверки, тестирования и ремонта.

Производителем или сертифицированным реселлером заменяются изношенные компоненты: накопители, блоки питания, вентиляторы, системы охлаждения. Часто обновляется прошивка, проводится стресс-тестирование и чистка.

Иногда выделяют ещё категорию factory refurbished – оборудование, восстановленное самим производителем (например, HPE или Dell) и часто идущее с новой гарантией.

Стандарты проверки и ремонта серверов

Профессиональные реселлеры придерживаются определенных стандартов. Приведу типичный цикл подготовки refurbished-сервера к продаже:

Диагностика. Проводится полная проверка всех узлов — процессоров, памяти, накопителей, шины питания. Чистка. Глубокая очистка корпуса и компонентов, в том числе замена термопасты. Ремонт или замена. Дефектные или изношенные детали меняются на новые или сертифицированные. Тестирование. Стресс-тестирование оборудования на протяжении 24–48 часов. Обновление прошивки. BIOS, RAID-контроллеров, систем управления. Упаковка и маркировка. Оборудование упаковывается с учётом транспортных стандартов.

Хорошие компании также предоставляют отчет о тестировании и полную спецификацию установленного железа.

Риски и как их минимизировать

У покупки серверов на вторичном рынке есть свои риски — их важно понимать и учитывать.

Основные риски:

Неизвестная история использования (перегрев, работа в пыльных или нестабильных средах)

Изношенные компоненты (особенно жёсткие диски и блоки питания)

Отсутствие актуальных прошивок или поддержки производителем

Чтобы минимизировать риски, эксперты советуют:

Покупать только у проверенных реселлеров или у компаний, предоставляющих гарантию на refurbished-серверы (от 6 до 12 месяцев).

Обращать внимание на сертификацию: ISO, R2 Responsible Recycling, или соответствие отраслевым стандартам.

Проверять актуальность прошивок и возможность обновления.

Уточнять дату первого ввода сервера в эксплуатацию.

Как говорит Джеймс Коннери, CTO лондонского хостинг-провайдера: «На рынке всегда есть соблазн взять дешевое б/у с eBay, но для стабильной работы дата-центра лучше платить за качество и гарантию. Хороший refurbished это надёжно. Плохой б/у это потенциальные простои и убытки».

Как выбрать и купить б/у сервер: важные критерии

Покупка б/у сервера не просто экономия, это действительно стратегическое решение, от которого зависят надежность инфраструктуры и эффективность бизнеса. Чтобы не ошибиться, важно понимать, на какие параметры обращать внимание при выборе.

Первый шаг – четко определить задачу, которую должен решать сервер: виртуализация, хранение данных, работа с базами, хостинг. Под конкретные задачи выбираются соответствующие характеристики:

Процессоры. Обращаем внимание на количество ядер, потоков, поддержку современных инструкций (например, AVX-512 для задач AI/ML).

Оперативная память (RAM): объем и тип модулей – важны для виртуализации или работы с in-memory БД.

Накопители: SATA, SAS или NVMe, в зависимости от требований к скорости и надёжности.

Для большинства современных задач отличным выбором остаётся сервер HPE dl380 gen10 – одна из самых популярных моделей на вторичном рынке.

Это универсальная платформа, которая подходит как для классических дата-центров, так и для гибридных облаков: поддерживает современные процессоры Intel Xeon Scalable, до 3 ТБ RAM и дисковую подсистему с возможностью установки NVMe SSD.

Будущее рынка б/у серверов: тенденции и перспективы для дата-центров

Рынок refurbished и б/у серверов продолжает расти. По данным IDC, в 2024 году глобальный оборот сектора превысил 10 млрд долларов и прогнозируется ежегодный рост на 8–10 % в ближайшие три года.

Что стоит за этим трендом? Во-первых, устойчивая нехватка новых серверов из-за логистических и производственных проблем сохраняется. Во-вторых, рост интереса к ESG-стратегиям (экологическое, социальное и корпоративное управление) подталкивает компании использовать оборудование дольше и осознанно внедрять решения с низким углеродным следом.

Технологические инновации в сегменте refurbished также заметны: появляются стандарты диагностики с помощью машинного обучения, тестирование энергоэффективности по европейским нормам, новые цепочки поставок оригинальных запчастей.

Дата-центры по всему миру всё активнее используют эту возможность – и похоже, что в ближайшие годы эта тенденция только усилится.