Металлургическая индустрия развивается стремительно, но некоторые стандарты остаются незыблемыми десятилетиями. Квадратный профиль 40х40 мм входит в эту категорию надёжных решений. Современная труба профильная 40х40 демонстрирует удачный баланс между структурной прочностью и экономической целесообразностью — именно поэтому строители выбирают ее для ответственных проектов. Универсальность геометрии позволяет использовать такой профиль в самых разных конструкциях.

Практика показала: когда нужен металлопрокат для несущих элементов средней нагрузки, профиль 40х40 оказывается наиболее рациональным выбором. Толщина стенки варьируется от 1,5 до 6 мм, что даёт строителям гибкость в проектировании под конкретные эксплуатационные условия.

Технические параметры и стандарты производства

Труба профильная 40х40 мм производится по ГОСТ 8639-82, что гарантирует соответствие жёстким требованиям качества. Для изготовления используют стали марок 09Г2С или Ст3 — проверенные временем материалы с предсказуемыми характеристиками.

Весовые параметры напрямую зависят от толщины стенки:

труба с толщиной стенки 1,5 мм весит 1,08 кг/м;

при толщине 2 мм масса составляет 1,43 кг/м;

стенка 2,5 мм увеличивает вес до 1,78 кг/м;

максимальная толщина 4 мм даёт массу 2,83 кг/м.

Такой разброс позволяет инженерам точно подбирать профиль под расчётные нагрузки без лишнего перерасхода металла.

Классификация по способам обработки поверхности

Обычная горячекатаная труба имеет чёрную поверхность с характерной окалиной. Подходит для большинства строительных задач, где не критична коррозионная стойкость.

Оцинкованный вариант получает защитное покрытие толщиной 60-80 мкм. Стоимость выше на 15-20%, но срок службы в агрессивной среде увеличивается в разы:

сопротивление атмосферной коррозии возрастает до 25-30 лет;

подходит для наружных конструкций без дополнительной защиты;

применяется в пищевой промышленности и медицинских учреждениях;

востребована при строительстве теплиц и парников.

Профиль из нержавеющей стали класса AISI 304 или 316 используется в химической промышленности и морских портах. Цена в 4-5 раз выше обычной стали, но коррозионная стойкость практически абсолютная.

Применение в современных конструкциях

Металлопродукция находит широкое применение в разных сферах: тяжелая или легкая промышленность, рекламные конструкции и щиты, строительные леса. Её используют при изготовлении рам, опор, связей жесткости, перекрытий металлоконструкций различного назначения. Профильная труба применяется повсеместно, начиная от бытовых сфер жизни: постройки сараев, теплиц, беседок, навесов, гаражей, ворот и других объектов малоэтажного строительства.

В промышленном строительстве профиль 40х40 мм выступает основой для технологических платформ, стеллажных систем, конвейерных линий. Автомобильная отрасль использует его для изготовления прицепов, полуприцепов, специализированной техники. Ознакомиться с полным ассортиментом и техническими характеристиками можно в каталоге на сайте m-invest.ru, где представлены различные варианты толщины стенки и длины профиля.

Рекламная индустрия активно применяет квадратный профиль для монтажа щитов, вывесок, световых коробов. Жёсткость конструкции обеспечивает устойчивость к ветровым нагрузкам, а относительно небольшой вес упрощает монтаж на высоте.