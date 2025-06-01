Мертвые зоны вне закона

Терпеть буферизацию видео в спальне или обрывы связи на кухне – прошлый век. Ваш Wi-Fi может работать в разы эффективнее, если подойти к настройке стратегически. Главные враги скорости:

Бетонные стены – поглощают сигнал как губка

– поглощают сигнал как губка Микроволновки и радионяни – создают помехи на частоте 2.4 GHz

– создают помехи на частоте 2.4 GHz Соседские сети – “забивают” популярные каналы

Роутер: не прячьте чемпиона!

Расположение – 50% успеха. Забудьте о шкафах под телевизором или нишах в прихожей. Идеальная позиция:

Центр квартиры на высоте 1-1.5 метра Вдали от зеркал и аквариумов Антенны вертикально – сигнал распространяется горизонтально!

Совет: если интернет-кабель заведен в угол, используйте удлинитель LAN – дешевле, чем покупать репитер.

Магия правильных настроек

Зайдите в панель управления роутера (адрес обычно 192.168.0.1 или 192.168.1.1). Три критичных шага:

Смените имя сети (SSID) – уберите название модели роутера

– уберите название модели роутера Выберите WPA2/WPA3 шифрование – пароль минимум из 12 символов с цифрами

– пароль минимум из 12 символов с цифрами Обновите прошивку – исправления уязвимостей + оптимизация

Частотные войны

Двухдиапазонные роутеры – ваш козырь:

2.4 GHz – медленнее, но проходит через стены

– медленнее, но проходит через стены 5 GHz – скорость в 3 раза выше, но радиус меньше

Подключите смартфоны и ноутбуки к 5 GHz, а умные чайники оставьте на 2.4 GHz. Автовыбор частот (Band Steering) часто работает некорректно!

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