Мертвые зоны вне закона
Терпеть буферизацию видео в спальне или обрывы связи на кухне – прошлый век. Ваш Wi-Fi может работать в разы эффективнее, если подойти к настройке стратегически. Главные враги скорости:
- Бетонные стены – поглощают сигнал как губка
- Микроволновки и радионяни – создают помехи на частоте 2.4 GHz
- Соседские сети – “забивают” популярные каналы
Роутер: не прячьте чемпиона!
Расположение – 50% успеха. Забудьте о шкафах под телевизором или нишах в прихожей. Идеальная позиция:
- Центр квартиры на высоте 1-1.5 метра
- Вдали от зеркал и аквариумов
- Антенны вертикально – сигнал распространяется горизонтально!
Совет: если интернет-кабель заведен в угол, используйте удлинитель LAN – дешевле, чем покупать репитер.
Магия правильных настроек
Зайдите в панель управления роутера (адрес обычно 192.168.0.1 или 192.168.1.1). Три критичных шага:
- Смените имя сети (SSID) – уберите название модели роутера
- Выберите WPA2/WPA3 шифрование – пароль минимум из 12 символов с цифрами
- Обновите прошивку – исправления уязвимостей + оптимизация
Частотные войны
Двухдиапазонные роутеры – ваш козырь:
- 2.4 GHz – медленнее, но проходит через стены
- 5 GHz – скорость в 3 раза выше, но радиус меньше
Подключите смартфоны и ноутбуки к 5 GHz, а умные чайники оставьте на 2.4 GHz. Автовыбор частот (Band Steering) часто работает некорректно!
Сканируйте эфир
Установите приложение
WiFi Analyzer