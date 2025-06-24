Овен

Прирожденные лидеры с огненной энергией. Им подойдут профессии, где можно проявлять инициативу и соревноваться:

Спортивный тренер – реализует боевой дух

– реализует боевой дух Кризис-менеджер – преуспевает в условиях аврала

– преуспевает в условиях аврала Журналист-расследователь – куда же без адреналина!

Телец

Ценят стабильность и материальные блага. Лучше всего раскрываются в созидательных профессиях:

Шеф-повар – гурманы с золотыми руками

– гурманы с золотыми руками Ландшафтный дизайнер – создают красоту руками

– создают красоту руками Антиквар – врожденное понимание ценности вещей

Близнецы

Коммуникабельные интеллектуалы. Идеальны для динамичных сфер:

Пиар-менеджер – виртуозы слова

– виртуозы слова Блогер – где еще так блистать эрудицией?

– где еще так блистать эрудицией? Авиадиспетчер – многозадачность их конек

Рак

Чуткие эмпаты с развитой интуицией. Найдут себя в заботливых профессиях:

Психолог – дар слушать и понимать

– дар слушать и понимать Музейный смотритель – хранители истории

– хранители истории Флорист – создают уют через детали

Лев

Творческие короли с харизмой. Им нужна сцена и внимание:

Арт-директор – командовать парадом!

– командовать парадом! Ивент-менеджер – организуют праздник жизни

– организуют праздник жизни Ювелир – создают роскошь своими руками

Дева

Аналитики до кончиков пальцев. Бесценны в системных профессиях: