Овен
Прирожденные лидеры с огненной энергией. Им подойдут профессии, где можно проявлять инициативу и соревноваться:
- Спортивный тренер – реализует боевой дух
- Кризис-менеджер – преуспевает в условиях аврала
- Журналист-расследователь – куда же без адреналина!
Телец
Ценят стабильность и материальные блага. Лучше всего раскрываются в созидательных профессиях:
- Шеф-повар – гурманы с золотыми руками
- Ландшафтный дизайнер – создают красоту руками
- Антиквар – врожденное понимание ценности вещей
Близнецы
Коммуникабельные интеллектуалы. Идеальны для динамичных сфер:
- Пиар-менеджер – виртуозы слова
- Блогер – где еще так блистать эрудицией?
- Авиадиспетчер – многозадачность их конек
Рак
Чуткие эмпаты с развитой интуицией. Найдут себя в заботливых профессиях:
- Психолог – дар слушать и понимать
- Музейный смотритель – хранители истории
- Флорист – создают уют через детали
Лев
Творческие короли с харизмой. Им нужна сцена и внимание:
- Арт-директор – командовать парадом!
- Ивент-менеджер – организуют праздник жизни
- Ювелир – создают роскошь своими руками
Дева
Аналитики до кончиков пальцев. Бесценны в системных профессиях:
- Фармацевт – точность и ответственность
- Корректор – найдут