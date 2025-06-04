По следам нетронутой природы

Эко-туризм – не просто модный тренд, а способ перезагрузки сознания через единение с дикой природой. Отправляемся в путешествие без следов цивилизации, где главные достопримечательности созданы планетой за миллионы лет.

Амазонские джунгли: легкие планеты

Сплав по реке Напо в Эквадоре – погружение в “зеленый ад” с его кипящей жизнью. За неделю вы:

Увидите розовых речных дельфинов

Попробуете чичу из юкки в деревнях кечуа

Уснёте под крики ревунов в лодже на сваях

“Это единственное место на Земле, где на 1 га растёт больше видов деревьев, чем во всей Северной Америке” – шепчет гид, указывая на гигантскую сейбу.

Драконовы горы: тропой Сан

Южная Африка встречает зулусским названием uKhahlamba – “частокол копий”. Маршрут Sentinel Peak включает:

Восхождение по железным лестницам к плато Ночёвку в пещерах с наскальной росписью бушменов Купание в водопадах Тугелы

Важно: разрешение на треккинг получайте заранее – ежедневно пускают лишь 30 человек.

Камчатские вулканы: край огня и льда

Вертолётная экскурсия к Долине гейзеров + пеший переход к кальдере вулкана Мутновский. Феноменальная геотермальная активность:

Температура фумарол: +95°C Высота грязевых котлов: 1.5 м Концентрация серы: 98%

Местные гиды угостят ухой из только что пойманной