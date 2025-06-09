Раскрепости тело: гибкость за 15 минут!

Хруст в суставах и одеревеневшие мышцы – знакомо? Ежедневная растяжка не только снимает напряжение, но и ускоряет метаболизм, улучшает осанку и даже снижает стресс. Гибкое тело – твой пропуск в мир энергичной жизни!

«Растяжка – это диалог с собственным телом. Не торопите ответы» – йога-терапевт Лия Сомова.

Верхний блок: шея и плечи

Крылья ангела : сидя, плавно рисуйте плечами восьмёрки вперед/назад. Раскрывает грудной отдел!

: сидя, плавно рисуйте плечами восьмёрки вперед/назад. Раскрывает грудной отдел! Ухо к плечу: наклоняйте голову вбок, усиливая давление рукой. Задержитесь на 20 секунд с каждой стороны.

Спина и пресс: сила центра

Поза кошки: на четвереньках чередуйте прогибы вверх и вниз. Дышите глубоко! Скручивания сидя: ноги скрестите, рукой упритесь в колено. Поворот – выдох – задержка.

Ноги: от бедер до стоп

Бабочка: соедините стопы, колени в стороны. Аккуратно надавливайте на бедра локтями – почувствуйте растяжение паха!

Голубь: из планки подтяните колено к запястью. Опустите таз – идеально для ягодиц и бедер.

Финал: расслабление

Лягте на спину, раскиньте руки. Дышите 2 минуты, концентрируясь на местах растяжки. Теперь вы – воплощение грации!

Важно: боль ≠ результат! Только приятное напряжение. Делайте комплекс 3-4 раза в неделю.

P.S. Уже через месяц заметите, как легко наклоняетесь за упавшими ключами 😉