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Огненный мотор: кто лидирует по запалу?

В зодиакальном круге кипятком бьют Овны — прирожденные стартеры. Их энергия взрывная, импульсивная и физически ощутимая:

  • Способны зажечь толпу одним присутствием
  • Буквально не сидят на месте — нуждаются в движении
  • Рискуют без оглядки, как будто батарейки никогда не садятся

«Овен — это человеческий эквивалент энергетического напитка. Обгонит, перекричит и первым прыгнет с парашютом»

Космические конкуренты: кто составит компанию?

Стрельцы — вечные искатели приключений. Их топливо — азарт познания:

Горизонт манит их сильнее дивана. Способны сутки напролет исследовать новые города или осваивать экстремальные виды спорта.

Близнецы заряжаются от общения. Их энергия — электрический ток соцсетей:

  • Одновременно ведут три чата и планируют два мероприятия
  • Усталость наступает, только если интернет ломается

Но помните: ваш личный гороскоп — сложный пазл. Солнечный знак дает базу, но реальный заряд зависит от:

  1. Асцендента (восходящего знака)
  2. Положения Марса — планеты действия
  3. Домашних накопленных “батареек” — образа жизни

Итоговая формула энергии

Хотя пальму первенства астрологи отдают Овнам за бешеный стартовый импульс, истинный чемпионат — марафон, а не спринт. Долгоиграющую энергию демонстрируют:

Львы — под аплодисменты готовы свернуть горы
Козероги — их “тихий двигатель” работает годами без поломок

Совет: Если ваш знак не в топе — не спешите завидовать. Овны часто выгорают к полудню, а выносливые Тельцы потом собирают сливки. Все

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