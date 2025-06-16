Огненный мотор: кто лидирует по запалу?

В зодиакальном круге кипятком бьют Овны — прирожденные стартеры. Их энергия взрывная, импульсивная и физически ощутимая:

Способны зажечь толпу одним присутствием

Буквально не сидят на месте — нуждаются в движении

Рискуют без оглядки, как будто батарейки никогда не садятся

«Овен — это человеческий эквивалент энергетического напитка. Обгонит, перекричит и первым прыгнет с парашютом»

Космические конкуренты: кто составит компанию?

Стрельцы — вечные искатели приключений. Их топливо — азарт познания:

Горизонт манит их сильнее дивана. Способны сутки напролет исследовать новые города или осваивать экстремальные виды спорта.

Близнецы заряжаются от общения. Их энергия — электрический ток соцсетей:

Одновременно ведут три чата и планируют два мероприятия

Усталость наступает, только если интернет ломается

Но помните: ваш личный гороскоп — сложный пазл. Солнечный знак дает базу, но реальный заряд зависит от:

Асцендента (восходящего знака) Положения Марса — планеты действия Домашних накопленных “батареек” — образа жизни

Итоговая формула энергии

Хотя пальму первенства астрологи отдают Овнам за бешеный стартовый импульс, истинный чемпионат — марафон, а не спринт. Долгоиграющую энергию демонстрируют:

Львы — под аплодисменты готовы свернуть горы

Козероги — их “тихий двигатель” работает годами без поломок