Астрологи давно заметили: обидеть можно любого, но последствия будут кардинально разными. Некоторые знаки зодиака обладают феноменальной памятью на обиды и стратегическим мышлением для “ответа”. Кого же стоит обходить стороной в гневе?

Скорпион

Их девиз: “Терпеть нельзя отомстить”. Мастера холодной мести, они годами вынашивают план возмездия. Обиженный Скорпион превращается в теневое Немезиду. Вы узнаете о его действиях последним, когда восстановить уже ничего будет нельзя. Их оружие – точечные удары по самым уязвимым местам.

Они не кричат о мести – они просто приходят за своим.

Лев

Покушение на их гордость равносильно объявлению войны. Оскорбленный Лев не станет действовать скрытно – он устроит показательную “казнь”. Будьте готовы к публичному унижению, сарказму при коллегах или эпичному скандалу в соцсетях. Их задача – не просто наказать, а демонстративно растоптать вашу репутацию.

Телец

Кажущаяся флегматичность обманчива. Их ярость – медленный вулкан. Обиду они запечатают в камень и понесут с собой годами. Месть Тельца:

Финансовый бойкот – перестанут одалживать даже соль

– перестанут одалживать даже соль Тактика игнора – вы станете невидимым

– вы станете невидимым Подрыв стабильности – тихо “утопят” ваш проект

Овен

Их реакция – человеческий эквивалент кнопки