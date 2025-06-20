Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Топ новостей

Кто в зодиаке ходит с калькулятором вместо сердца?

Прагматики зодиакального круга — это те, кто отключает эмоции там, где нужно принять решение. Их девиз: “Сначала эффективность, потом эстетика”. Им незнакомы импульсивные поступки, зато знакомы Excel-таблицы жизненных стратегий.

Козерог: скала практичности

Эти земные стратеги просчитывают шаги на десятилетия вперед. Для них:

  • Романтическое свидание = встреча с оценкой бюджета
  • Мечты = задачи с дедлайнами
  • Слезы = нерациональная трата жидкости

Их подарки всегда полезны: не розы, а дрель. Не конфеты, но акции нефтяных компаний.

Дева: алгоритмический разум

«Если нельзя измерить — значит, не существует»

Они превращают хаос в цветные графики. В их мире:

  1. Любое действие имеет чек-лист
  2. Любая эмоция проходит аудит
  3. Любое «авось» карается перепроверкой данных

Их прагматизм граничит с магией: умудряются экономить на коммуналке, используя копилку для мелочи.

Телец: материалист до кончиков пальцев

Для них ценность имеет только то, что можно:

  • Потрогать
  • Продать
  • Или съесть

Их любовь измеряется в граммах золота, а дружба — в процентах от прибыли. Увидев радугу, первым делом оценят потенциал для фотостока.

Почему все бегут к ним в кризис? Когда эмоциональные знаки рыдают над разбитой вазой, прагматики уже:

  1. Рассчитали стоимость склеивания
  2. Нашли мастерскую с 30% скидкой
  3. Застраховали остальной сервиз

Их сверхспособность — превращать кислород в деньги, а проблемы — в пошаговые инструкции. Не романтики, но именно они купят вам не букет, а акции цветочной сети.

Случайная статья из категории за последние 7 дней