Астрологи давно заметили: некоторым знакам жизненно необходимы препятствия, как воздух. Вызовы заставляют их чувствовать себя живыми, а рутина убивает. Кто эти искатели встрясок?

Огненный Факел: Овен

Первый знак Зодиака обожает быть пионером. Для Овна вызов – топливо. Сложная задача? Новый проект? Конкуренция? Их глаза загораются, а в крови играет адреналин. Их девиз: “Сначала ввяжемся в бой, потом разберемся!” Им важно не столько достижение, сколько сам процесс преодоления.

“Овны бегут в гору, когда другие ищут объездную дорогу”

Царственный Лев

Львам нужны вызовы, подтверждающие их величие. Им важно то, что заставит окружающих ахнуть. Освоить экстремальный спорт? Возглавить провальный проект? Выступить перед тысячной толпой? Да! Лев расцветает, когда шансы на успех малы, а ставки высоки. Победа в таких условиях – лучший способ подпитки их королевского эго.

Авантюрный Стрелец

Их вызовы часто связаны с неизведанным:

Переезд в страну без знания языка

Карьера в абсолютно новой сфере после 40

Путешествие автостопом через континент

Их гонит вперед интуитивное чувство: за горизонтом – нечто важное. Рутина – тюрьма для их свободного духа. Чем масштабнее задача и непредсказуемее исход, тем интереснее.

Неукротимый Скорпион

Скорпионы воспринимают вызовы как испытание на прочность. Их привлекают ситуации, требующие:

Глубинного преображения

Борьбы с собственными страхами

Преодоления, казалось бы, непреодолимых обстоятельств

Их сила – в умении возрождаться из педа. Чем сложнее падение, тем ярче их фиеникс. Выжить там, где другие сломались – их главный триумф.

Бунтарь Водолей

Их вызовы – интеллектуальные и социальные. Водолеи обожают ломать стереотипы и ставить под сомнение устои. Их драйв: