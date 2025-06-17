Точка или запятая? Решаем судьбу предложения

Корректоры знают: знаки препинания — живые организмы. Они мигрируют, исчезают и появляются в неожиданных местах. Чаще всего трансформациям подвергаются:

Тире против дефиса

Величайший хаос творят эти чёрточки. Дефис (краткий) соединяет слова (юго-запад, интернет-магазин). Тире (длинное) разделяет части предложения:

Любовь — это химия.

Путаница превращает смысл в абсурд.

Кавычки-невидимки

«Ёлочки», “английские двойные”, ‘одинарные’ — пользователи редко замечают разницу. Особенно коварны технические тексты: print("Hello World") требует строгих “программистских” кавычек. Замена кавычек часто ломает код.

Запятая в осадке

Главная жертва авторского своеволия:

Исчезает в придаточных предложениях

Появляется перед «и» в однородных членах

Не ставится в обращениях: Друзья будьте бдительны!

Многоточия-мутанты

Две точки (…) или пять…… вместо стандартных трёх — частая «авторская правка». Особенно в эмоциональных постах: Не могу поверить….. Это не ошибка, но режет глаз профессионалам.

Скобки без пары

Открывающая скобка жаждет закрывающей! Одиночные скобки — частый артефакт правки: Цена снижена (только до пятницы. Мозг читателя напряжённо ищет недостающую часть.

Помните: знаки — дирижёры смысла. Одна изменённая запятая превращает “Казнить нельзя помиловать” в приговор. Работайте с ними осознанно!