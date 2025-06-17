Точка или запятая? Решаем судьбу предложения
Корректоры знают: знаки препинания — живые организмы. Они мигрируют, исчезают и появляются в неожиданных местах. Чаще всего трансформациям подвергаются:
Тире против дефиса
Величайший хаос творят эти чёрточки. Дефис (краткий) соединяет слова (юго-запад, интернет-магазин). Тире (длинное) разделяет части предложения:
Любовь — это химия.
Путаница превращает смысл в абсурд.
Кавычки-невидимки
«Ёлочки», “английские двойные”, ‘одинарные’ — пользователи редко замечают разницу. Особенно коварны технические тексты:
print("Hello World") требует строгих “программистских” кавычек. Замена кавычек часто ломает код.
Запятая в осадке
Главная жертва авторского своеволия:
- Исчезает в придаточных предложениях
- Появляется перед «и» в однородных членах
- Не ставится в обращениях: Друзья будьте бдительны!
Многоточия-мутанты
Две точки (…) или пять…… вместо стандартных трёх — частая «авторская правка». Особенно в эмоциональных постах: Не могу поверить….. Это не ошибка, но режет глаз профессионалам.
Скобки без пары
Открывающая скобка жаждет закрывающей! Одиночные скобки — частый артефакт правки: Цена снижена (только до пятницы. Мозг читателя напряжённо ищет недостающую часть.
Помните: знаки — дирижёры смысла. Одна изменённая запятая превращает “Казнить нельзя помиловать” в приговор. Работайте с ними осознанно!