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Топ новостей

Куда плыть? Определитесь с целями

Выбор первого языка похож на подбор ключа к замку: зависит от двери, которую хотите открыть. Мечтаете создавать:

  • Интерактивные сайты? JavaScript — обязательный багаж
  • Мобильные приложения? Swift (iOS) или Kotlin (Android)
  • Игры или высоконагруженные системы? C++ или Rust
  • Искусственный интеллект? Python — король нейросетей

Веб-разработка: фронт и бэк

Фронтенд живёт на триаде: HTML (скелет), CSS (одежда), JavaScript (мышцы). Без JS динамики не видать! Для бэкенда:

  1. Python (Django/Flask) — читаемый и универсальный
  2. JavaScript (Node.js) — один язык на весь проект
  3. Go — для масштабируемых микросервисов

“Не учите PHP ‘просто так’. Его сила — в экосистеме WordPress и Laravel”

Данные и нейросети

Python доминирует благодаря библиотекам:

  • TensorFlow/PyTorch для глубокого обучения
  • Pandas для анализа таблиц
  • Scikit-learn для классического ML

Дополните SQL для работы с базами — без него даже Pandas не спасёт.

Мобильная разработка

Нативные платформы требуют специализации:

  • Kotlin — современная замена Java для Android
  • Swift — элегантный и быстрый для Apple-экосистемы

Кроссплатформенные решения (Flutter/Dart, React Native) экономят время, но ограничивают в тонкой настройке.

Стартовые рекомендации

Новичкам с неясными целями подойдут:

  1. Python
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