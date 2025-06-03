Куда плыть? Определитесь с целями

Выбор первого языка похож на подбор ключа к замку: зависит от двери, которую хотите открыть. Мечтаете создавать:

Интерактивные сайты? JavaScript — обязательный багаж

JavaScript — обязательный багаж Мобильные приложения? Swift (iOS) или Kotlin (Android)

Swift (iOS) или Kotlin (Android) Игры или высоконагруженные системы? C++ или Rust

C++ или Rust Искусственный интеллект? Python — король нейросетей

Веб-разработка: фронт и бэк

Фронтенд живёт на триаде: HTML (скелет), CSS (одежда), JavaScript (мышцы). Без JS динамики не видать! Для бэкенда:

Python (Django/Flask) — читаемый и универсальный JavaScript (Node.js) — один язык на весь проект Go — для масштабируемых микросервисов

“Не учите PHP ‘просто так’. Его сила — в экосистеме WordPress и Laravel”

Данные и нейросети

Python доминирует благодаря библиотекам:

TensorFlow/PyTorch для глубокого обучения

Pandas для анализа таблиц

Scikit-learn для классического ML

Дополните SQL для работы с базами — без него даже Pandas не спасёт.

Мобильная разработка

Нативные платформы требуют специализации:

Kotlin — современная замена Java для Android

— современная замена Java для Android Swift — элегантный и быстрый для Apple-экосистемы

Кроссплатформенные решения (Flutter/Dart, React Native) экономят время, но ограничивают в тонкой настройке.

Стартовые рекомендации

Новичкам с неясными целями подойдут: