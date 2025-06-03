Куда плыть? Определитесь с целями
Выбор первого языка похож на подбор ключа к замку: зависит от двери, которую хотите открыть. Мечтаете создавать:
- Интерактивные сайты? JavaScript — обязательный багаж
- Мобильные приложения? Swift (iOS) или Kotlin (Android)
- Игры или высоконагруженные системы? C++ или Rust
- Искусственный интеллект? Python — король нейросетей
Веб-разработка: фронт и бэк
Фронтенд живёт на триаде:
HTML (скелет),
CSS (одежда),
JavaScript (мышцы). Без JS динамики не видать! Для бэкенда:
- Python (Django/Flask) — читаемый и универсальный
- JavaScript (Node.js) — один язык на весь проект
- Go — для масштабируемых микросервисов
“Не учите PHP ‘просто так’. Его сила — в экосистеме WordPress и Laravel”
Данные и нейросети
Python доминирует благодаря библиотекам:
- TensorFlow/PyTorch для глубокого обучения
- Pandas для анализа таблиц
- Scikit-learn для классического ML
Дополните SQL для работы с базами — без него даже Pandas не спасёт.
Мобильная разработка
Нативные платформы требуют специализации:
- Kotlin — современная замена Java для Android
- Swift — элегантный и быстрый для Apple-экосистемы
Кроссплатформенные решения (Flutter/Dart, React Native) экономят время, но ограничивают в тонкой настройке.
Стартовые рекомендации
Новичкам с неясными целями подойдут:
- Python —