Овен

Первый огненный знак встречает критику как личный вызов. Реакция — мгновенная и импульсивная. Чаще всего переходит в контратаку, воспринимая замечание как угрозу авторитету. “Сам дурак!” — классический ответ, даже если критика конструктивна.

Телец

Земной упрямец буквально каменеет при замечаниях. Внешне сохраняет ледяное спокойствие, но внутри копит обиду годами. Критикует его только смельчак: ответом будет саркастичное мычание или демонстративное игнорирование.

Фраза, которая выведет из себя: “Ты делаешь это неправильно”

Близнецы

Воздушные интеллектуалы превращают критику в словесный поединок. Засыплют оппонента:

Логическими противоречиями

Ироничными шутками

Внезапной сменой темы

Единственный способ достучаться — подать замечание как интересную гипотезу для обсуждения.

Рак

Замечания для Рака — ядерный удар по самооценке. Даже мягкая критика вызывает:

Дрожание губ Побег под плед Ночной анализ детских травм

Восстанавливается неделями через объятия и тонны шоколада.

Лев

Король зодиака терпеть не может критику подданных. Реакция — театральное возмущение: “Как ты смеешь?!”. Лучшая тактика — подача замечания как просьбы: “Ваше Величество, осмелюсь предложить улучшение…”.

Дева

Перфекционист сам себя критикует круглосуточно. Посторонние замечания либо принимает с ледяной благодарностью (если обоснованы), либо разбирает на атомы, доказав вашу некомпетентность. Единственный знак, ведущий досье на критикующих.

Весы

Дипломаты ненавидят конфликты. Услышав критику:

Мило улыбаются

Соглашаются для вида

Тайно считают вас грубияном

Способны принять замечание, только если оно подано в форме комплимента с реверансом.