Представьте: пустая страница, тишина. Знаки препинания остаются один на один с бесконечной белизной. Как они переживают это вынужденное уединение? У каждого – свой характер и свои стратегии выживания.

Точка: Мастер медитации

Маленькая, но невероятно стойкая. Точка не паникует. Она превращает одиночество в практику сосредоточенности. Застывшая на листе, она созерцает пустоту, словно дзенский монах. Ее девиз: “Я – завершение. Даже если завершать пока нечего”. Она знает – рано или поздно буквы вернутся.

Тишина – моя союзница. Я – фундамент, на котором вырастут миры, – будто шепчет точка.

Запятая: Вечный двигатель

Ей сложнее всех. Прирожденная социальная бабочка грамматики, она создана для пауз и связей. В изоляции запятая не сдается: она ритмично подпрыгивает на месте, как будто отсчитывая секунды до возвращения слов. Иногда она выстраивает крошечные узоры из пылинок – тренирует свое искусство соединять.

Восклицательный знак: Энергия в вакууме

Он – сгусток нерастраченных эмоций! Оставшись один, он начинает метать молнии энтузиазма в пустоту. Кричит ободряющие фразы самому себе (“Так держать!”, “Не сдавайся!”). Его тростинка-основание служит импровизированной скакалкой. Одиночество для него – лишь пауза перед громким возвращением.

Вопросительный знак: Исследователь бездны

Его крючок превращается в антенну. Он вслушивается в тишину, задавая бесконечные вопросы вакууму: “Почему так тихо?”, “Что скрывает белизна?”, “Когда придут существительные?”. Он рисует карты невидимых миров на странице. Его одиночество – перманентное философское исследование.

Многоточие: Тайный союз теней

Три точки – уже компания! Они сбиваются в тесный кружок, шепчутся о недосказанности и обещаниях. Их сила – в коллективном ожидании. Они напоминают друг другу: “Мы – намек на продолжение. За нами обязательно последует текст