Астрология как призвание: не просто звезды в голове

Манящий мир звездных карт и предсказаний. Профессия астролога кажется многим увлекательной и даже мистической. Но это серьезная работа, требующая куда большего, чем просто интерес к гороскопам. Как понять, что это ваше?

Глубже гороскопов из журналов

Отбросьте стереотипы. Речь не о предсказании выигрышей в лотерею. Профессиональная астрология — это:

Сложный анализ : Натальные карты, аспекты, транзиты, прогрессии.

: Натальные карты, аспекты, транзиты, прогрессии. Интерпретация символов : Умение “читать” язык планет, домов, знаков.

: Умение “читать” язык планет, домов, знаков. Консультирование: Помощь людям в понимании себя и своих путей.

Готовы погрузиться в глубины, а не скользить по поверхности?

Ваша внутренняя мотивация

Чем вас действительно привлекает астрология?

Жажда знаний? Готовы годами изучать архетипы, мифологию, астрономические основы?

Готовы годами изучать архетипы, мифологию, астрономические основы? Желание помогать? Видите в ней инструмент для поддержки, а не манипуляции?

Видите в ней инструмент для поддержки, а не манипуляции? Любовь к головоломкам? Готовы часами анализировать сложные карты?

Профессия выжигает тех, кто ищет лишь личной славы или легких денег.

Необходимые качества: больше, чем интуиция

Интуиция важ