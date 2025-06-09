Собрать игровой ПК — это как создать идеальный гоночный болид: вы контролируете каждую деталь для максимальной производительности. Забудьте о готовых коробках с переплатой и компромиссами. Ваш железный монстр, разрывающий ультранастройки в играх, ждёт!

Базовые кирпичики вашего монстра

Стартуйте с выбора процессора (CPU) и видеокарты (GPU) — дуэта, определяющего мощность. Для Full HD хватит Ryzen 5 или Core i5 с RTX 4060. Для 4K берите флагманы вроде Ryzen 7/9 или Core i7/i9 с RTX 4080/4090. Не забудьте: