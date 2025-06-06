От камня к кремнию

Каменный топор, колесо, гончарный круг — первые шаги человечества в мир технологий. Эти изобретения определили выживание и социальную организацию. Интересно, что древнеримские инженеры создавали прообразы паровых машин, но использовали их лишь как игрушки!

Машины меняют мир

Паровая машина Джеймса Уатта взорвала XVIII век. Фабрики вытеснили мануфактуры, поезда заменили лошадей. Железные дороги стали нервной системой империй, а телеграф — их нейронами. К 1900 году мир сжался: сообщение из Лондона в Бомбей шло всего 5 минут.

«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии» — Артур Кларк

Электрический прорыв

Лампочка Эдисона, телефон Белла, радио Попова — эти открытия создали новую реальность. Города засияли ночью, голоса путешествовали по проводам, а первая радиотрансляция в 1906 году передала… рождественские гимны и стихи.

Ключевые этапы компьютерной эры:

1946: ENIAC — 30-тонный «мозг» для артиллерийских расчетов

1970-е: персональные компьютеры выходят из гаражей

1991: рождение общедоступного интернета

Цифровая революция

Смартфон мощнее компьютеров Apollo 11 умещается в кармане. Социальные сети создали глобальную деревню, где новости распространяются быстрее пожаров. Искусственный интеллект обыгрывает чемпионов в го, а нейросети пишут картины:

if (human_creativity) && (AI) → new_renaissance = true;

Будущее уже здесь

Квантовые компьютеры решают задачи за минуты, на которые у суперкомпьютеров ушли бы тысячелетия. Биотехнологии редактируют ДНК, а нейроинтерфейсы соединяют мозг с машиной. Технологии больше