Тельцы обожают комфорт, эстетику и чувственные удовольствия. Идеальный отдых для них — гармония роскоши, природы и гастрономии. Куда же отправиться земным знакам, чтобы зарядиться энергией и получить истинное наслаждение?

Тоскана: вино, оливковые рощи и dolce far niente

Закаты над холмами, виноградники как полотна импрессионистов и старинные виллы — здесь Телец почувствует себя в раю. Гастрономические туры по фермерским сыроварням, дегустации Brunello di Montalcino и ужины с трюфелями подарят незабываемые вкусовые впечатления. А спа в старинных палаццо с термальными источниками? Чистое блаженство!

“Ужин на террасе с видом на кипарисовую аллею — это медитация для всех пяти чувств Тельца”

Бали: дзен-роскошь среди рисовых террас

Тропики могут быть изысканными! Виллы с частными бассейнами в Убуде, спа-ритуалы с цветочными ваннами, эко-люксы среди джунглей. Тельцам понравится:

Йога утром под пение цикад

Ужин из organic-продуктов на скале над океаном

Массаж у храмового целителя

Без суеты, только гармония и тактильные удовольствия.

Вена: барочный шик и штрудели

Имперское великолепие дворцов Шёнбрунн и запах свежей выпечки из кондитерских — идеальный микс для эстета-Тельца. Прогулки по паркам в стиле рококо, посещение оперы (даже просто ради интерьеров!), кофе Melange в исторических кафе с мраморными столиками. И конечно — музеи! Прямо как шкатулка с драгоценностями:

Климт в Бельведере Императорские сервизы в Хофбурге Старинные кареты в Музее экипажей

Важно! Где бы ни отдыхал Телец — избегайте хосте