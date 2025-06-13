Начало противостояния: железный занавес опускается
Сразу после победных салютов 1945 года бывшие союзники превратились в соперников. Берлинский кризис 1948-го показал: мир разделён. США запустили «План Маршалла», СССР создал Коминформ. Европа раскололась на сферы влияния, а в воздухе запахло ядерным пеплом – СССР испытал бомбу в 1949-м.
«Ни один народ не в безопасности, пока существует атомное оружие» – Дж. Роберт Оппенгеймер
Опасная оттепель: на грани пропасти
Смерть Сталина (1953) принесла иллюзию смягчения. Но кризисы следовали один за другим: восстание в Венгрии (1956), запуск Спутника (1957), Берлинская стена (1961). Кульминация – Карибский кризис 1962 года. 13 дней мир балансировал на краю ядерной войны, пока Хрущёв и Кеннеди не отступили.
- Гонка вооружений ускорилась в 5 раз
- Создана «горячая линия» Вашингтон-Москва
- Договор о запрете ядерных испытаний (1963)
Разрядка: хрупкое перемирие
70-е начались с «Пинг-понговой дипломатии» США и Китая. Подписаны ключевые соглашения:
- ОСВ-I (1972) – ограничение ракет
- Хельсинкский акт (1975) – признание границ
- Совместный полёт «Союз-Аполлон» (1975)
Но Афганская война (1979) похоронила надежды. На смену шампанскому на переговорах пришли боевые вертолёты Ми-24.
Новое обострение: звёздные войны
Рейган назвал СССР «империей зла». В ответ Андропов заявил: «Доверие невозможно купить». Гонка вооружений достигла абсурда:
- Ракеты SS-20 против «Першингов» в Европе
- Программа СОИ («Звёздные войны»)
- Сбитый юж