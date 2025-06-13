Начало противостояния: железный занавес опускается

Сразу после победных салютов 1945 года бывшие союзники превратились в соперников. Берлинский кризис 1948-го показал: мир разделён. США запустили «План Маршалла», СССР создал Коминформ. Европа раскололась на сферы влияния, а в воздухе запахло ядерным пеплом – СССР испытал бомбу в 1949-м.

«Ни один народ не в безопасности, пока существует атомное оружие» – Дж. Роберт Оппенгеймер

Опасная оттепель: на грани пропасти

Смерть Сталина (1953) принесла иллюзию смягчения. Но кризисы следовали один за другим: восстание в Венгрии (1956), запуск Спутника (1957), Берлинская стена (1961). Кульминация – Карибский кризис 1962 года. 13 дней мир балансировал на краю ядерной войны, пока Хрущёв и Кеннеди не отступили.

Гонка вооружений ускорилась в 5 раз

Создана «горячая линия» Вашингтон-Москва

Договор о запрете ядерных испытаний (1963)

Разрядка: хрупкое перемирие

70-е начались с «Пинг-понговой дипломатии» США и Китая. Подписаны ключевые соглашения:

ОСВ-I (1972) – ограничение ракет Хельсинкский акт (1975) – признание границ Совместный полёт «Союз-Аполлон» (1975)

Но Афганская война (1979) похоронила надежды. На смену шампанскому на переговорах пришли боевые вертолёты Ми-24.

Новое обострение: звёздные войны

Рейган назвал СССР «империей зла». В ответ Андропов заявил: «Доверие невозможно купить». Гонка вооружений достигла абсурда: