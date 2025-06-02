Одежда – не просто ткань, нитки и фасон. Это летопись общества, его ценностей, страхов и стремлений. От жестких корсетов XIX века до цифровых аватаров XXI – мода отражает нашу суть. Погрузимся в ее захватывающую эволюцию.
Плен роскоши и условностей
XIX век диктовал строгие правила. Женская мода – пленница корсетов, затягивающих талию до невероятных 40-45 см, и громоздких кринолинов/турнюров. Платья были сложными конструкциями:
- Многослойность: нижние юбки, чехлы, верхнее платье.
- Сезонность и время суток: строгий дресс-код для каждого случая.
- Статус: Роскошь тканей (бархат, шелк, кружево) и отделки – явный маркер богатства.
Мода была броней и клеткой одновременно, демонстрируя положение и ограничивая движение.
Мужской костюм, прообраз современного, уже обрел строгость: сюртуки, фраки, цилиндры. Но комфорт оставался вторичен.
Революция кутюрье и свобода духа
XX век взорвал традиции. Мировые войны, эмансипация, технический прогресс – все отразилось в одежде.
- Освобождение тела: Коко Шанель подарила женщинам удобный трикотаж, маленькое черное платье, брюки. Корсет пал!
- Авангард и бунт: 60-е – мини-юбки Мэри Куант, психоделические принты, дерзкие образы от Кардена и Сен-Лорана. Мода стала языком протеста.
- Джинсовая демократия: Рабочая одежда