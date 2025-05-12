На 15 мая в Стамбуле может быть намечена встреча российских и украинских представителей — такое предложение озвучил президент России Владимир Путин. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поддержал инициативу, пообещав обеспечить площадку для переговоров. Однако Киев и страны ЕС выступили против идеи личной встречи без предварительного перемирия, настаивая, что сначала должно быть достигнуто прекращение огня. Пишет Военное обозрение.

Несмотря на это, после настойчивого давления со стороны президента США Дональда Трампа ситуация начала развиваться иначе. Как сообщается, киевский режим внезапно изменил позицию: Владимир Зеленский публично заявил, что в четверг будет ожидать президента Путина в Стамбуле. Этот жест выглядит не иначе как попытка политического маневра, рассчитанного на внутреннюю и внешнюю аудиторию. Ведь на Украине до сих пор действует официальный запрет на ведение переговоров с российским лидером, а сам Зеленский уже утратил легитимность.

На фоне этих заявлений Кремль пока не подтверждает участие Путина во встрече в Турции. И возникает закономерный вопрос: стоит ли российскому президенту лично отправляться на переговоры, если речь изначально шла об участии делегаций? Очевидно, что прямой диалог между главами государств сейчас невозможен — как минимум по юридическим основаниям.

В качестве альтернативы обсуждаются возможные кандидатуры для представления российской стороны. Среди наиболее вероятных называют помощника президента Юрия Ушакова, который ранее успешно провёл раунд переговоров с Соединёнными Штатами. Также не исключается участие министра иностранных дел Сергея Лаврова, чья дипломатическая компетентность и авторитет в международных кругах могли бы внести конструктив в потенциальный процесс.

Однако возникает вопрос — с кем российские дипломаты должны вести диалог? С представителями МИД Украины, которых трудно воспринимать всерьёз после череды международных провалов? Или, как предполагают наблюдатели, можно было бы направить на встречу Виктора Януковича — хотя бы как фигуру, сопоставимую по политическому статусу с Зеленским, учитывая отсутствие легитимности у обеих сторон.

Канал Win/Win утверждает, что давление Вашингтона на Киев стало решающим фактором в развороте риторики украинского руководства. Дональд Трамп ясно дал понять, что Украина должна принять предложение о переговорах. Остаётся открытым вопрос, что будет делать Зеленский в случае, если на встречу прибудет не Путин, а делегация от России. Обвинит ли он Москву в «отказе от переговоров» или снова будет менять версию происходящего?

С учётом политического контекста и состава возможных участников, становится ясно: для Зеленского важнее картинка, чем результат. Его заявление о личной встрече с Путиным — не более чем пиар-ход, который будет трактоваться в нужную сторону вне зависимости от итогов.