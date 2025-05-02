В юго-западной части Тихого океана, к востоку от Австралии и рядом с Новой Зеландией, скрывается массив суши, который ученые уже называют восьмым континентом Земли.

Речь идет о Зеландии — гигантской геологической структуре, сопоставимой по площади с Индией, которая почти полностью ушла под воду миллионы лет назад.

Геологи и океанографы десятилетиями исследовали аномалии в строении океанского дна в этом регионе. Последние данные подтвердили: территория Зеландии по всем признакам — от структуры земной коры до геологических слоев — соответствует критериям полноценного континента. Это открытие бросает вызов классическому представлению о семи континентах и в корне меняет взгляды на эволюцию земной поверхности.

Согласно текущим моделям, Зеландия начала погружаться под воду около 85 миллионов лет назад в результате активных тектонических процессов, связанных с движением литосферных плит.

Примерно 25 миллионов лет назад она окончательно скрылась под толщей океана. Несмотря на это, на дне остались четкие следы — древние речные русла, контуры горных хребтов и другие геологические структуры, характерные для континентов.

Без цивилизаций, но с огромной научной ценностью

Некоторые исследователи сравнивают Зеландию с мифическим континентом Му, однако никаких следов существования древней цивилизации на ее территории обнаружено не было. Ученые подчеркивают: находка важна не мифами, а возможностью лучше понять, как формировались и исчезали части суши на протяжении геологической истории планеты.

Несмотря на то, что Зеландия сегодня полностью скрыта под водой, она официально признана научным сообществом как континент — пусть и невидимый на глобусе. Это открытие не только обогащает геологическую карту Земли, но и поднимает новые вопросы: сколько еще подобных «затерянных миров» скрывает наш океан?