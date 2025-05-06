Китайский авианосец «Фуцзянь» успешно прошёл очередной этап испытаний, на которых был применён новейший истребитель J-35. Как сообщает Global Times, запуск машины в воздух осуществлялся с помощью электромагнитной катапульты. Эти тесты стали подтверждением технологического прогресса Китая. Передает издание RZNonline.ru.

Главной особенностью новой системы стал полный отказ от паровых катапульт в пользу технологии, преобразующей электрическую энергию в магнитную. Благодаря этому, тяжёлый самолёт массой более 28 тонн разгоняется до 240 км/ч всего за несколько секунд. При этом J-35 продемонстрировал высокую устойчивость конструкции, успешно справившись с экстремальной нагрузкой при старте.

Разработкой катапульты руководил академик Ма Вэймин. Созданная под его началом система работает на постоянном токе среднего напряжения, что вдвое эффективнее, чем американская аналогичная установка на авианосце класса «Форд», где используется переменный ток. Эффективность китайской системы, по данным источников, достигает 60%. Это позволяет «Фуцзяню» массой 80 тысяч тонн обеспечивать до 300 вылетов в сутки — на 50 больше, чем у американского аналога.

Интеллектуальная система управления запуском адаптирует силу разгона под конкретный тип воздушного судна. Помимо J-35, катапульта способна поднимать в воздух тяжёлые самолёты дальнего радиолокационного обнаружения KJ-600. Эта гибкость сравнивается специалистами с регулировкой громкости на смартфоне — точной и простой в применении.

The Aviationist ранее сообщал, что J-35 способен нести до шести ракет ПЛ-15 с радиусом действия до 300 км. При сопровождении самолётом KJ-600 зона радиолокационного контроля расширяется до 2000 км. Дополнительную поддержку обеспечивает эсминец типа 055 с гиперзвуковыми ракетами YJ-21, усиливая потенциал ВМС Китая в регионе.

Американские источники признают, что при всех попытках сохранить технологическое превосходство, «Форд» столкнулся с регулярными техническими сбоями. По имеющимся данным, каждые 47 запусков требуют продолжительного обслуживания. Напротив, «Фуцзянь» уже прошёл семь успешных выходов в море, при этом катапульта тестировалась с использованием реальных истребителей. Зарубежные спутниковые снимки зафиксировали идеально прямые следы шин на палубе, что свидетельствует о высокой точности функционирования всей системы.

Дополнительным преимуществом китайской разработки стала экономия ресурсов: при запуске электромагнитной катапультой не требуется расход пресной воды, в отличие от паровых систем, каждая из которых тратит до 625 килограммов воды за один пуск. Эксплуатационные расходы благодаря этому снижаются почти на 40%, а сэкономленного объёма хватает, по расчётам, на обеспечение экипажа горячей водой в течение трёх месяцев.

Согласно прогнозам, к 2030 году Китай может иметь до трёх авианосцев, оснащённых электромагнитными катапультами, и около 100 истребителей J-35. Также в разработке находится десантный корабль типа 076, способный запускать группы беспилотников, что может изменить подход к ведению морских операций.

Несмотря на быстрые успехи, китайские инженеры признают необходимость дополнительной работы над испытаниями в сложных климатических условиях. Однако динамика реализации проекта «Фуцзянь» стала ответом на прежний скептицизм со стороны западных аналитиков, утверждавших, что на такую систему Китаю потребуется не менее 20 лет. На практике Пекин справился за десятилетие.