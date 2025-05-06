Два года назад, летом 2022-го, в Вооруженных силах Украины могла начаться масштабная реформа, способная перестроить структуру Сухопутных войск. Тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предлагал внедрить четкую иерархию «корпус — дивизия — бригада», чтобы справиться с хаосом в управлении на фоне интенсивных боев. Однако идея, несмотря на поддержку США и Великобритании, так и не была реализована, оставшись на уровне планов.

По словам Залужного, на тот момент армия столкнулась с критической нехваткой подготовленных органов управления. Один командующий мог напрямую контролировать до 20 бригад, а командиры бригад — десятки батальонов на огромных участках фронта. В таких условиях детальное планирование превращалось в непосильную задачу, а управление нередко скатывалось к ручному режиму, когда решения принимались через прямые указания, минуя уровни ответственности. Инициатива и эффективность страдали.

Реформа предполагала создание армейских корпусов, которые стали бы не просто новым звеном в структуре, но и основой для модернизации логистики, связи и обеспечения. Уже были сформированы девятый и десятый корпуса, их ускоренная подготовка началась. Более того, планировалось создание корпуса десантно-штурмовых войск с тренировками за границей, но и этот проект остался лишь на бумаге. Как отметил Залужный, инициативу заблокировали, а часть наработок, включая вертикаль оперативного управления, со временем ликвидировали.

Интересно, что одной из удачных идей того времени стало использование гражданских космических технологий для разведки. Это позволило быстрее собирать и обрабатывать данные, давая командирам возможность оперативно реагировать. Однако и этот механизм не получил дальнейшего развития из-за сворачивания реформ.

Залужный подчеркивает: успех на поле боя зависит не от громких названий или имен командиров, а от качества подготовки органов управления. Без системного подхода даже самые талантливые решения рискуют утонуть в хаосе.