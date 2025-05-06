В сердце Австрии, в городе Зальцбург, назревает настоящий культурный скандал. Знаменитые пралине Mozartkugel, сладкий символ города и дань великому композитору, больше не будут производиться на родине Моцарта. Международный гигант Mondelez, владеющий брендом Mirabell, решил перенести производство из Зальцбурга в один из регионов Восточной Европы. Эта новость вызвала волну негодования среди местных жителей.

Для австрийцев Mozartkugel — это не просто конфеты. Это часть национального наследия, гастрономическая визитная карточка, которая ассоциируется с гением музыки и родным городом композитора. Маленькие шарики в блестящей фольге с портретом Моцарта в парике скрывают внутри нежную начинку из марципана, фисташек и нуги. Но теперь эта сладкая традиция оказалась под угрозой.

Решение о переносе производства стало настоящим ударом для Зальцбурга. Город, который веками вдохновлял туристов и сладкоежек, теряет важный символ своей идентичности. Местные жители опасаются, что вместе с фабрикой уйдет и часть культурного наследия, которое они так бережно хранили.

Интересно, что у Mozartkugel нет статуса защищенного географического указания, как у шампанского или сыра пармезан. Это значит, что юридически производство конфет может быть перенесено куда угодно. И хотя формально компания Mondelez действует в рамках закона, для многих австрийцев это решение выглядит как предательство.

Слухи о возможной потере эксклюзивного права на производство культовых сладостей ходили еще с начала года. Теперь они подтвердились, и горожане задаются вопросом: сохранят ли конфеты свой аутентичный вкус и душу, если их будут делать за сотни километров от Зальцбурга?

Перенос фабрики — это не только вопрос культуры, но и экономики. Для местных жителей это потеря рабочих мест и удар по туристической привлекательности региона. Ведь многие приезжали в Зальцбург не только за музыкой Моцарта, но и за вкусом его сладкого наследия.

Пока Mondelez не раскрывает всех деталей переезда, общественный резонанс продолжает нарастать. Австрийцы надеются, что их голос будет услышан, и хотя бы часть производства останется на родине композитора. А пока остается лишь запасаться последними партиями настоящих Mozartkugel, сделанных в Зальцбурге.