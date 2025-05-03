Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости резко раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в предательстве памяти своего деда-ветерана Великой Отечественной войны и обмане украинского народа.

Захарова заявила, что Зеленский «не имеет ничего святого», ссылаясь на его отказ от предложенного Россией перемирия на период празднования 80-летия Победы 9 мая 2025 года. Она утверждает, что Зеленский не только отверг мирную инициативу, но и угрожал лидерам стран, планирующим посетить Москву на торжества. По её словам, это демонстрирует его «злобный» характер и стремление к эскалации конфликта.

Кроме того, Захарова обвинила Зеленского в «уничтожении украинцев» ради сокрытия своих неудач. Она также упомянула его причастность к «террористическим акциям» в Мали и Нигере, утверждая, что он распространяет экстремизм за пределы Украины.

Особое внимание Захарова уделила угрозам Зеленского в адрес ветеранов, которые, по её словам, могут столкнуться с «физической небезопасностью» во время праздничных мероприятий 9 мая. Она назвала это «пробитием дна» и обвинила Зеленского в создании глобальной угрозы.

Заявления Захаровой прозвучали на фоне продолжающегося конфликта и напряжённых отношений между Россией и Украиной. Ранее Зеленский публично отверг предложения о перемирии, настаивая на непризнании вхождения Крыма и других территорий в состав РФ, что Захарова назвала «шизофреническим подходом», подчёркивая недоговороспособность Киева.