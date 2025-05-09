В Колумбии разгораются споры вокруг странного металлического объекта сферической формы, который, по утверждениям очевидцев, двигался по небу с нехарактерной для земных аппаратов траекторией перед тем, как был обнаружен на земле в марте этого года.

Находка в окрестностях города Буга немедленно породила версии об инопланетном происхождении, которые теперь пытаются подтвердить или опровергнуть исследователи.

Первые рентгеновские снимки объекта, попавшего в руки учёных, выявили сложную внутреннюю структуру. Сфера, по предварительным данным, состоит из трёх слоёв материала, напоминающего металл, и содержит 18 микросфер, окружающих центральный элемент, который исследователи условно назвали «чипом». Радиолог доктор Хосе Луис Веласкес, проводивший обследование, подчеркнул отсутствие каких-либо сварных швов или стыков, что обычно указывает на искусственное, но не человеческое изготовление. Команда пришла к выводу, что это изделие создано искусственно и требует дальнейших тестов для определения его происхождения.

Особый интерес вызывают символы, нанесённые на поверхность сферы. Эксперты проводят параллели с древними системами письма, такими как руны, кельтский огам и месопотамская клинопись. С помощью искусственного интеллекта была предпринята попытка расшифровать возможное послание, которое интерпретируется как призыв к «единению, расширению сознания и трансформации для помощи Матери-Земле» в свете текущих экологических проблем.

Объект, весом около двух килограммов (четыре с половиной фунта), по словам нашедших его людей, при прикосновении был холодным, «как холодильник». Однако Дэвид Велес эль Потро, один из обнаруживших сферу, рассказал, что при контакте с водой объект начал дымиться, а вода мгновенно испарялась, что может указывать на значительную внутреннюю температуру при внешней прохладе. Он также упомянул, что человек, первым коснувшийся сферы, несколько дней чувствовал недомогание.

Следует отметить, что фигура журналиста и уфолога Хайме Мауссана, которому Велес эль Потро передал объект для изучения, неоднозначна. Мауссан известен своими спорными заявлениями, в частности, об обнаружении «мумий инопланетян» в Перу в 2017 году, которые так и не получили научного подтверждения.

На данный момент официальных научных отчётов, подтверждающих обстоятельства падения или природу сферы, нет – информация базируется преимущественно на свидетельствах очевидцев и данных команды Мауссана. Велес эль Потро утверждает, что отказался передать сферу правительственным структурам, опасаясь, что «её больше никогда не увидят».

Исследователи, работающие с Мауссаном, отмечают неровные края объекта, что, по их мнению, «указывает на то, что это твердый объект». Внешний слой оказался наиболее плотным, сравнимым по этому параметру с человеческой костью, и предположительно может состоять из титана или стали, однако для точного определения состава необходим полный химический анализ.

Рентгеновские снимки также показали, что 18 точек, названных «чипом», расположены внутри сферы не хаотично, а в определенном порядке, углубляясь примерно на полсантиметра. Это, по словам Начо Рохо с YouTube-канала «Hidden Truth», указывает на «передовые технологии или продуманную инженерную разработку», причём эти элементы не имеют признаков разрушения.

В настоящее время изучение загадочной сферы продолжается. Команда исследователей надеется раскрыть тайну её происхождения, состава и назначения, а также подтвердить или опровергнуть подлинность предполагаемого послания.