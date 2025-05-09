Утром 8 мая украинские военные вновь высадились на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста — места, которое уже давно стало символом ожесточённых боёв. Как сообщает военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале, ВСУ воспользовались временным затишьем, вызванным односторонним прекращением огня со стороны российских сил.

Этот участок фронта давно превратился в настоящую мясорубку для украинских подразделений. Ранее ВСУ удерживали здесь небольшой плацдарм, но каждый метр земли был пристрелян российской артиллерией и авиацией. Попытки закрепиться или расширить позиции неизменно заканчивались тяжёлыми потерями, а высадка в этом районе считалась для бойцов билетом в один конец.

Со временем украинское командование сократило присутствие на этом пятачке, оставив лишь небольшие группы для ротации. Однако, по словам Котенка, полностью выбить противника из-под Антоновского моста так и не удалось. С правого берега Днепра они продолжали получать поддержку — как огневую, так и материальную.

Сегодняшняя операция, судя по данным военкора, носит скорее характер ротации, а не полноценного наступления. Украинские силы, едва высадившись, оказались под плотным огнём российских миномётов и беспилотников. Это сковывает их действия и не даёт возможности укрепить позиции.

При этом Котенок отмечает, что ВСУ задействовали авиацию, применив корректируемые авиабомбы. Также активно работают артиллерия и малые беспилотники, что добавляет напряжённости ситуации на этом участке.

Пока говорить о каких-либо значимых изменениях в расстановке сил рано. Украинские подразделения остаются в крайне уязвимом положении, а их манёвры ограничены. Тем не менее, сам факт высадки в условиях перемирия вызывает вопросы о дальнейших намерениях Киева.